3 марта состоялся матч 11-го тура Кубка Гуанабара (1-я часть Лиги Кариока – чемпионат штата Рио-де-Жанейро) между командами «Флуминенсе» и «Ботафого». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Несмотря на достаточно яркий поединок, матч запомнился не своей результативностью.

На 90+7-й минуте при счете 3:2 Ярлен Фаустино Агусто из «Ботафаго» якобы получил травму и лежал на за пределами поля. Его партнер Уго подбежал и затащил Ярлена на поле, чтобы судья обратил внимание и остановил игру.

Однако голкипер «Флуминенсе» Фелипе Алвеш подошел к Ярлену и оттащил футболиста обратно за пределы.

В итоге вратарь был наказан желтой карточкой, а гости забили 4-й на 90+10-й. Отличился Эмерсон Урсо, ассистировал на него «гений» Уго.

За «Флуминенсе» в этом поединке отыграли сразу две экс-звезды донецкого «Шахтера»: Марлон и Дуглас Коста. Также со скамейке запасных появился и именитый Марсело.

Ранее сообщалось, что «Баия» хотела бы подписать Марлона.

ВИДЕО. Игрок затащил на поле партнера, который симулировал. Кипер выпихнул обратно

Brazilian 🇧🇷 soccer is wild.



The Botafogo player drags his “injured” teammate back into the field to try to waste time, then the Fluminense players drag him back out so the game can go on. 💀

pic.twitter.com/XbcPitrzUv