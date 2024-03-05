3 марта состоялся матч 11-го тура Кубка Гуанабара (1-я часть Лиги Кариока – чемпионат штата Рио-де-Жанейро) между командами «Флуминенсе» и «Ботафого». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Несмотря на достаточно яркий поединок, матч запомнился не своей результативностью.

На 90+7-й минуте при счете 3:2 Ярлен Фаустино Агусто из «Ботафаго» якобы получил травму и лежал на за пределами поля. Его партнер Уго подбежал и затащил Ярлена на поле, чтобы судья обратил внимание и остановил игру.

Однако голкипер «Флуминенсе» Фелипе Алвеш подошел к Ярлену и оттащил футболиста обратно за пределы.

В итоге вратарь был наказан желтой карточкой, а гости забили 4-й на 90+10-й. Отличился Эмерсон Урсо, ассистировал на него «гений» Уго.

За «Флуминенсе» в этом поединке отыграли сразу две экс-звезды донецкого «Шахтера»: Марлон и Дуглас Коста. Также со скамейке запасных появился и именитый Марсело.

Ранее сообщалось, что «Баия» хотела бы подписать Марлона.

ВИДЕО. Игрок затащил на поле партнера, который симулировал. Кипер выпихнул обратно