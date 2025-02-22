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  4. Неймар помог Динамо подписать звезду Сантоса
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 12:30 |
1368
3

Неймар помог Динамо подписать звезду Сантоса

Бразилец поспособствовал переходу Мигелито

22 февраля 2025, 12:30 |
1368
3
Неймар помог Динамо подписать звезду Сантоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигелито

Бразильская звезда «Сантоса» Неймар поспособствовал переходу своего боливийского одноклубника Мигелито в киевское «Динамо», сообщает AS.

По информации источника, на 20-летнего атакующего полузащитника в его клубе возлагали большие надежды в новом сезоне.

Однако из-за подписания Неймара и Бенжамина Роллгейзера из «Бенфики» за 11 млн евро шансы Мигелито на то, чтобы быть стабильным игроком основы в «Сантосе», резко упали.

Поэтому перспективный хавбек, в активе которого уже 20 матчей и 5 голов в составе сборной Боливии, решил сменить команду.

Сообщалось, что конкурентом «Динамо» в борьбе за Мигелито был испанский клуб.

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Неймар Сантос Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Мігеліто мабуть дуже вдячний за таку "допомогу")
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+1
COBA
Цікава подача інформації)))
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+1
Умник
Ви б хоча б "допоміг" у лапки взяли.
Всі ж думають ше Михалич знає Неймара)))
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0
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