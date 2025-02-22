Неймар помог Динамо подписать звезду Сантоса

Бразильская звезда «Сантоса» Неймар поспособствовал переходу своего боливийского одноклубника Мигелито в киевское «Динамо», сообщает AS.

По информации источника, на 20-летнего атакующего полузащитника в его клубе возлагали большие надежды в новом сезоне.

Однако из-за подписания Неймара и Бенжамина Роллгейзера из «Бенфики» за 11 млн евро шансы Мигелито на то, чтобы быть стабильным игроком основы в «Сантосе», резко упали.

Поэтому перспективный хавбек, в активе которого уже 20 матчей и 5 голов в составе сборной Боливии, решил сменить команду.

Сообщалось, что конкурентом «Динамо» в борьбе за Мигелито был испанский клуб.