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  4. Клуб из орбиты Ман Сити заинтересован в защитнике Шахтера
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 20:07 |
1807
0

Клуб из орбиты Ман Сити заинтересован в защитнике Шахтера

«Баия» хотела бы подписать Марлона

27 февраля 2024, 20:07 |
1807
0
Клуб из орбиты Ман Сити заинтересован в защитнике Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

28-летний центральный защитник «Шахтера», который в настоящий момент по Annexe 7 ФИФА играет в Бразилии за «Флуминенсе», вскоре может сменить клуб.

Заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Баия» - клуб, который входит в эмиратский спортивный холдинг City Football Group, флагманом которого является «Манчестер Сити».

Трудовое соглашение Марлона с «Флуминенсе» рассчитано до 30 июня нынешнего года, а контракт с «Шахтером» - до 30 июня 2026-го.

Ранее сообщалось, что Марлон получил травму колена, степень серьезность которой пока остается неизвестной.

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Источник Futebol Bahiano
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