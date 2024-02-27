Клуб из орбиты Ман Сити заинтересован в защитнике Шахтера

28-летний центральный защитник «Шахтера», который в настоящий момент по Annexe 7 ФИФА играет в Бразилии за «Флуминенсе», вскоре может сменить клуб.

Заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Баия» - клуб, который входит в эмиратский спортивный холдинг City Football Group, флагманом которого является «Манчестер Сити».

Трудовое соглашение Марлона с «Флуминенсе» рассчитано до 30 июня нынешнего года, а контракт с «Шахтером» - до 30 июня 2026-го.

Ранее сообщалось, что Марлон получил травму колена, степень серьезность которой пока остается неизвестной.