Клуб из орбиты Ман Сити заинтересован в защитнике Шахтера
«Баия» хотела бы подписать Марлона
28-летний центральный защитник «Шахтера», который в настоящий момент по Annexe 7 ФИФА играет в Бразилии за «Флуминенсе», вскоре может сменить клуб.
Заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Баия» - клуб, который входит в эмиратский спортивный холдинг City Football Group, флагманом которого является «Манчестер Сити».
Трудовое соглашение Марлона с «Флуминенсе» рассчитано до 30 июня нынешнего года, а контракт с «Шахтером» - до 30 июня 2026-го.
Ранее сообщалось, что Марлон получил травму колена, степень серьезность которой пока остается неизвестной.
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