Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марлон получил травму колена. Вернет ли Флуминенсе его досрочно в Шахтер?
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 16:44 |
469
0

Марлон получил травму колена. Вернет ли Флуминенсе его досрочно в Шахтер?

Сроки восстановления центрального защитника пока не сообщаются

26 февраля 2024, 16:44 |
469
0
Марлон получил травму колена. Вернет ли Флуминенсе его досрочно в Шахтер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон (в центре)

Накануне в поединке против «Фламенго» (0:2) в рамках чемпионата штата Кариока травму колена получил 28-летний центрбек «Флуминенсе» Марлон, выступающий в Бразилии на правах аренды из «Шахтера».

Футболист смог провести на поле только 45 минут, после чего попросил замену.

Несмотря на травму, степень тяжесть которой пока не сообщается, руководство «Флуминенсе» нацелено на то, чтобы летом договориться с «Шахтером» о полноценном выкупе Марлона.

Контракт центрбека с «горняками» рассчитан до лета 2026 года.

По теме:
Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией
Это семейная травма. Майкон объяснил, почему не хочет возвращаться в Шахтер
УПЛ ТВ и Setanta Sports извинились за неполадки с сигналом
Марлон Флуминенсе травма колена Шахтер Донецк
Источник Meu Flu
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Теннис | 26 февраля 2024, 07:00 0
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Футбол | 25 февраля 2024, 23:20 2
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?

Подопечные Юргена Клоппа получили чек всего в 100 тысяч фунтов стерлингов

ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Футбол | 26.02.2024, 00:28
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Счет не по игре. Оболонь упустила победу над Черноморцем
Футбол | 26.02.2024, 17:33
Счет не по игре. Оболонь упустила победу над Черноморцем
Счет не по игре. Оболонь упустила победу над Черноморцем
«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги
Футбол | 26.02.2024, 13:57
«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги
«Не научили играть головой». Кобин оправдал Мудрика за финал Кубка лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25.02.2024, 20:25 22
Футбол
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
25.02.2024, 21:01 11
Футбол
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
25.02.2024, 22:45
Бокс
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 7
Футбол
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
24.02.2024, 20:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем