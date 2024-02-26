Марлон получил травму колена. Вернет ли Флуминенсе его досрочно в Шахтер?
Сроки восстановления центрального защитника пока не сообщаются
Накануне в поединке против «Фламенго» (0:2) в рамках чемпионата штата Кариока травму колена получил 28-летний центрбек «Флуминенсе» Марлон, выступающий в Бразилии на правах аренды из «Шахтера».
Футболист смог провести на поле только 45 минут, после чего попросил замену.
Несмотря на травму, степень тяжесть которой пока не сообщается, руководство «Флуминенсе» нацелено на то, чтобы летом договориться с «Шахтером» о полноценном выкупе Марлона.
Контракт центрбека с «горняками» рассчитан до лета 2026 года.
Após sair com dores no joelho, Marlon postou vídeo fazendo tratamento pós jogo.— Braz Tricolor (@BrazOTricolor_) February 26, 2024
Joelho está dando dor de cabeça ao zagueiro nesse início de temporada. pic.twitter.com/ec1cU5i1o9
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