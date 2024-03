Кто поборется за титул? На турнире АТР 500 в Акапулько определены финалисты

В ночь на 2 марта состоялись полуфинальные матчи хардового турнира АТР 500 в Акапулько (Мексика).

Третий сеяный соревнований и действующий победитель Алекс де Минаур прошел Джека Дрейпера. Теннисисты обменялись сетами, а в третьей партии австралиец повел 4:0 и британец снялся с поединка.

В финале «демон» сыграет против Каспера Рууда, который обыграл Хольгера Руне в трех сетах.

В решающей партии норвежец дважды уступал с брейком, но сумел вернуться в игру и победить.

АТР 500 Акапулько. Хард. 1/2 финала

Джек Дрейпер – Алекс де Минаур [3] – 3:6, 6:2, 0:4, RET., Дрейпер

Каспер Рууд [6] – Хольгер Руне [2] – 3:6, 6:3, 6:4

Who will lift the 🏆 in Acapulco?@CasperRuud98 @alexdeminaur #AMT2024 pic.twitter.com/IcgXWl2JT1