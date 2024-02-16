ВИДЕО. Фанат отважился на решительный поступок ради мяча на турнире в Дохе
Полуфинал турнира WTA 1000 ознаменовался увлекательным эпизодом
В пятницу, 16 февраля, на турнире WTA 1000 в Дохе был сыгран один полуфинал вместо двух.
Как известно, одна встреча не состоялась, так как Каролина Плишкова отказалась от матча с Игой Свентек, сославшись на травму.
В другой паре 1/2 финала отношения выяснили Елена Рыбакина из Казахстана и «нейтралка» Анастасия Павлюченкова. В двух сетах победила Рыбакина.
Состоявшаяся игра ознаменовалась увлекательным эпизодом на трибуне, который оказался за гранью норм безопасности. Один из фанатов ради мяча, который вылетел с корта, отважился на отчаянный прыжок-полет через ограждения ВИП-лож стадиона.
Чем все завершилось для бесстрашного любителя тенниса – не сообщается.
A fan falls over trying to catch Elena Rybakina’s signed tennis ball 😂😂— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 16, 2024
pic.twitter.com/jMTSVk5MCf
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