ВИДЕО. Фанат отважился на решительный поступок ради мяча на турнире в Дохе

В пятницу, 16 февраля, на турнире WTA 1000 в Дохе был сыгран один полуфинал вместо двух.

Как известно, одна встреча не состоялась, так как Каролина Плишкова отказалась от матча с Игой Свентек, сославшись на травму.

В другой паре 1/2 финала отношения выяснили Елена Рыбакина из Казахстана и «нейтралка» Анастасия Павлюченкова. В двух сетах победила Рыбакина.

Состоявшаяся игра ознаменовалась увлекательным эпизодом на трибуне, который оказался за гранью норм безопасности. Один из фанатов ради мяча, который вылетел с корта, отважился на отчаянный прыжок-полет через ограждения ВИП-лож стадиона.

Чем все завершилось для бесстрашного любителя тенниса – не сообщается.

A fan falls over trying to catch Elena Rybakina’s signed tennis ball 😂😂



pic.twitter.com/jMTSVk5MCf