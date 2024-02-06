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Англия
06 февраля 2024, 05:30 | Обновлено 06 февраля 2024, 05:37
349
0

Ман Сити и Ман Юнайтед будут бороться за вингера Кристал Пэлас

Майкл Олисе заинтересовал оба манчестерских клуба

06 февраля 2024, 05:30 | Обновлено 06 февраля 2024, 05:37
349
0
Ман Сити и Ман Юнайтед будут бороться за вингера Кристал Пэлас
twitter.com/TransferSector. Майкл Олисе

Журналист Алан Никсон сообщает, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» будут бороться за вингера «Кристалл Пэлас» Майкла Олисе.

Трансфер оценивается более чем в 60 миллионов фунтов.

Сообщаются, что Олисе покинет «Кристал Пэлас» только тогда, когда получит гарантии игрового времени в новой команде.

Напомним, в прошлом туре Олисе, как и Александр Зинченко, был включен в символическую сборную тура в Английской Премьер-лиге.

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трансферы АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Майкл Олисе
Источник Twitter
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