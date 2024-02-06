Ман Сити и Ман Юнайтед будут бороться за вингера Кристал Пэлас
Майкл Олисе заинтересовал оба манчестерских клуба
Журналист Алан Никсон сообщает, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» будут бороться за вингера «Кристалл Пэлас» Майкла Олисе.
Трансфер оценивается более чем в 60 миллионов фунтов.
Сообщаются, что Олисе покинет «Кристал Пэлас» только тогда, когда получит гарантии игрового времени в новой команде.
Напомним, в прошлом туре Олисе, как и Александр Зинченко, был включен в символическую сборную тура в Английской Премьер-лиге.
🚨🚨| NEWS: Manchester City want to beat Manchester United to the signing of Michael Olise.— TS (@TransferSector) February 4, 2024
City will throw £60m+ at the Frenchman, who will only move from Crystal Palace if he receives assurances regarding game time.
[@reluctantnicko] pic.twitter.com/1qicurVNlu
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