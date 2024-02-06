Ман Сити и Ман Юнайтед будут бороться за вингера Кристал Пэлас

Журналист Алан Никсон сообщает, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» будут бороться за вингера «Кристалл Пэлас» Майкла Олисе.

Трансфер оценивается более чем в 60 миллионов фунтов.

Сообщаются, что Олисе покинет «Кристал Пэлас» только тогда, когда получит гарантии игрового времени в новой команде.

Напомним, в прошлом туре Олисе, как и Александр Зинченко, был включен в символическую сборную тура в Английской Премьер-лиге.