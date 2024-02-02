Зинченко вошел в символическую сборную 22-го тура АПЛ
В матче против Ноттингем Форест украинец отличился ассистом из аута
Веб-портал SofaScore опубликовал символическую сборную 22-го тура Английской Премьер-лиги.
В нее включен украинец Александр Зинченко, который в матче Арсенала против Ноттингем Форест (2:1) отличился отличным ассистом из аута и получил оценку 8,1.
В текущем сезоне Зинченко отыграл за Арсенал 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.
Символическая сборная тура по версии Sofascore:
- Вратарь: Джордан Пикфорд (Эвертон)
- Защитники: Александр Зинченко (Арсенал), Конор Брэдли (Ливерпуль), Фабиан Шер (Ньюкасл), Джеймс Тарковски (Эвертон).
- Полузащитники: Майкл Олисе (Кристалл Пелес), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Эберечи Эзе (Кристалл Пелес), Луис Диас (Ливерпуль).
- Нападающие: Габриэл Жезус (Арсенал), Элайджа Адебайо (Лутон).
🏴 | Team of the Week— Sofascore (@SofascoreINT) February 2, 2024
Four blue ratings are found in our highest-rated XI from this midweek's Premier League action! 🟦🟦🟦🟦
Among them, a pair of goalscoring defenders particularly stands out — Fabian Schär and Conor Bradley share our Player of the Week award. 🤝 pic.twitter.com/XWAq39D8Y7
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