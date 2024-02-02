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Англия
02 февраля 2024, 23:19 | Обновлено 02 февраля 2024, 23:35
389
0

Зинченко вошел в символическую сборную 22-го тура АПЛ

В матче против Ноттингем Форест украинец отличился ассистом из аута

02 февраля 2024, 23:19 | Обновлено 02 февраля 2024, 23:35
389
0
Зинченко вошел в символическую сборную 22-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Веб-портал SofaScore опубликовал символическую сборную 22-го тура Английской Премьер-лиги.

В нее включен украинец Александр Зинченко, который в матче Арсенала против Ноттингем Форест (2:1) отличился отличным ассистом из аута и получил оценку 8,1.

В текущем сезоне Зинченко отыграл за Арсенал 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.

Символическая сборная тура по версии Sofascore:

  • Вратарь: Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • Защитники: Александр Зинченко (Арсенал), Конор Брэдли (Ливерпуль), Фабиан Шер (Ньюкасл), Джеймс Тарковски (Эвертон).
  • Полузащитники: Майкл Олисе (Кристалл Пелес), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Эберечи Эзе (Кристалл Пелес), Луис Диас (Ливерпуль).
  • Нападающие: Габриэл Жезус (Арсенал), Элайджа Адебайо (Лутон).
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Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу символическая сборная SofaScore Джордан Пикфорд Фабиан Шер Джеймс Тарковски Майкл Олисе Джеймс Мэддисон Эберечи Эзе Луис Диас Габриэл Жезус Элайджа Адебайо
Источник Sport.ua
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