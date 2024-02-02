Зинченко вошел в символическую сборную 22-го тура АПЛ

Веб-портал SofaScore опубликовал символическую сборную 22-го тура Английской Премьер-лиги.

В нее включен украинец Александр Зинченко, который в матче Арсенала против Ноттингем Форест (2:1) отличился отличным ассистом из аута и получил оценку 8,1.

В текущем сезоне Зинченко отыграл за Арсенал 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.

Символическая сборная тура по версии Sofascore:

Вратарь : Джордан Пикфорд (Эвертон)

: Джордан Пикфорд (Эвертон) Защитники : Александр Зинченко (Арсенал), Конор Брэдли (Ливерпуль), Фабиан Шер (Ньюкасл), Джеймс Тарковски (Эвертон).

: Александр Зинченко (Арсенал), Конор Брэдли (Ливерпуль), Фабиан Шер (Ньюкасл), Джеймс Тарковски (Эвертон). Полузащитники : Майкл Олисе (Кристалл Пелес), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Эберечи Эзе (Кристалл Пелес), Луис Диас (Ливерпуль).

: Майкл Олисе (Кристалл Пелес), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Эберечи Эзе (Кристалл Пелес), Луис Диас (Ливерпуль). Нападающие: Габриэл Жезус (Арсенал), Элайджа Адебайо (Лутон).