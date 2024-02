Зинченко вошел в символическую сборную 22-го тура АПЛ

Веб-портал SofaScore опубликовал символическую сборную 22-го тура Английской Премьер-лиги.

В нее включен украинец Александр Зинченко, который в матче Арсенала против Ноттингем Форест (2:1) отличился отличным ассистом из аута и получил оценку 8,1.

В текущем сезоне Зинченко отыграл за Арсенал 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.

Символическая сборная тура по версии Sofascore:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Team of the Week



Four blue ratings are found in our highest-rated XI from this midweek's Premier League action! 🟦🟦🟦🟦



Among them, a pair of goalscoring defenders particularly stands out — Fabian Schär and Conor Bradley share our Player of the Week award. 🤝 pic.twitter.com/XWAq39D8Y7