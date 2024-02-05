А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон
Ведутся переговоры о повторной аренде Савио
Бразильский вингер «Жироны» Савио в следующем сезоне может продолжить выступать за каталонский клуб, несмотря на трансфер в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Нил Сола.
По информации источника, сейчас ведутся переговоры о возможной повторной аренде 19-летнего футболиста до завершения сезона 2024/25. Сам игрок очень счастлив в «Жироне».
В этом сезоне Савио провел 27 матчей за «Жирону», отметившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
🚨Tal com avança @FabrizioRomano el City ha arribat a un acord amb el TROYES per fitxar Sávio.— Nil Solà (@Nilsola10) February 5, 2024
- 1 dels jugadors que va rebre ofertes importants (40M)
- NO està descartat que continuï al @GironaFC l’any que ve. S’estudien les opcions per fer-ho viable. Ell és MOLT feliç aquí. pic.twitter.com/WEEJBbMmej
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