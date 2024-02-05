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  4. А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон
Англия
05 февраля 2024, 22:40 |
779
1

А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон

Ведутся переговоры о повторной аренде Савио

05 февраля 2024, 22:40 |
779
1
А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

Бразильский вингер «Жироны» Савио в следующем сезоне может продолжить выступать за каталонский клуб, несмотря на трансфер в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Нил Сола.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры о возможной повторной аренде 19-летнего футболиста до завершения сезона 2024/25. Сам игрок очень счастлив в «Жироне».

В этом сезоне Савио провел 27 матчей за «Жирону», отметившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Источник Twitter
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Octopus
Он же не дурачок идти в Сити на подмену Фодену.
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