А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон

Бразильский вингер «Жироны» Савио в следующем сезоне может продолжить выступать за каталонский клуб, несмотря на трансфер в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Нил Сола.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры о возможной повторной аренде 19-летнего футболиста до завершения сезона 2024/25. Сам игрок очень счастлив в «Жироне».

В этом сезоне Савио провел 27 матчей за «Жирону», отметившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

🚨Tal com avança @FabrizioRomano el City ha arribat a un acord amb el TROYES per fitxar Sávio.



- 1 dels jugadors que va rebre ofertes importants (40M)



- NO està descartat que continuï al @GironaFC l’any que ve. S’estudien les opcions per fer-ho viable. Ell és MOLT feliç aquí. pic.twitter.com/WEEJBbMmej