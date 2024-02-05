А как же Сити? Лидер Жироны может остаться в клубе на следующий сезон

Бразильский вингер «Жироны» Савио в следующем сезоне может продолжить выступать за каталонский клуб, несмотря на трансфер в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Нил Сола.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры о возможной повторной аренде 19-летнего футболиста до завершения сезона 2024/25. Сам игрок очень счастлив в «Жироне».

В этом сезоне Савио провел 27 матчей за «Жирону», отметившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.