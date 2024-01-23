Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Украинка не сумела обыграть Коко и выйти в полуфинал австралийского мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В 1/4 финала австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира и победительнице US Open 2023 Коко Гофф (США) в трех сетах.
Australian Open 2024. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Коко Гофф (США) [4] – 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6
В первом сете Марта выигрывала со счетом 5:1. В 8-м гейме украинка заработала сетбол, но не сумела его реализовать. Игра перешла на тай-брейк, где у Костюк снова был шанс закрыть за собой партию (*6:5), реализовав сет-поинт, но украинка проиграла 3 очка подряд.
Во втором сете Гофф подавала на матч при 5:3. Костюк сумела совершить камбек, перевела игру на тай-брейк и взяла его 7:2. На третью партию сил и эмоций уже не хватило.
Это была вторая встреча теннисисток. Гофф выиграла 2-й очный поединок.
В полуфинале Australian Open Коко сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова – Арина Соболенко.
Костюк впервые сыграла в четвертьфинале турнира серии Grand Slam. До этого ее лучшим результатом на мейджорах был 4-й раунд на Ролан Гаррос в 2021 году.
Винстрик Коко составляет 10 матчей. До старта соревнований на кортах Мельбурна она выиграла титул на турнире WTA 250 в Окленде, где в финале обыграла Элину Свитолину.
Борьбу на Australian Open в одиночном разряде продолжает Даяна Ястремская. В четвертьфинале украинка сыграет против Линды Носковой.
В паре еще одна представительница Украины Людмила Киченок вышла в полуфинал мейджора вместе с Аленой Остапенко.
Our first semifinalist. Her first AO semifinal ✨— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024
Welcome to the final four, @CocoGauff!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/BBeRQBOg8w
🔥 10 - 0 in 2024 🔥— wta (@WTA) January 23, 2024
The No.4 seed @CocoGauff outlasts Kostyuk in a tight encounter, 7-6(6), 6-7(3), 6-2!#AusOpen pic.twitter.com/oAP081DCoi
See you in the semis 👏@cocogauff outlasts Kostyuk 7-6(6) 6-7(3) 6-2 and is still unbeaten in 2024!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/i2PP7Tqoyz— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024
🎾 10-0 in 2024— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024
🎾 34-4 since August
This girl is on fire 🔥@CocoGauff • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/dICGXsKHuJ
That Coco ENERGY ⚡— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024
@CocoGauff • @newbalance • #WeGotNow • #NewBalanceTennis@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/BgxjLUSGZe
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Поединок состоится 23 января в 22:00 по Киеву
Даяна может подняться гораздо выше, если продолжит побеждать в Мельбурне
Можливо тепер Марта зможе бути частіше сіяною на турнірах, та зможе частіше перемагати, бо скоро інтернешнл захищати.
Гауф - очень неприятная соперница, играет стабильно, глубоко, сильно закручивает мяч... Такой себе женский вариант Надаля.... Ну и подача - это нечто, хоть и нестабильная была, но 200 км от такой с виду хрупкой девочки.... Офигеть. Ну а Марта вообще-то все делала круто, когда не ошибалась))) Если сделать хайлайт её действий, то просто топ!
Про приємне: не пам`ятаю, хто і коли востаннє напротязі більшої частини матчу проти Гофф настільки домінував в розіграшах. Не вистачило дещиці - уміння ставити крапку. Максимум видовищності, обмаль ефективності. Хоча перших шість геймів були практично ідеальними з усіх точок зору.
Можна кинути камінець у бік Гофф, мовляв, якось не до лиця переможниці останнього мейджора проповзати в півфінал наступного на чужих помилках, але якщо "тащильний" теніс дає результат, то чому б і ні? Гра забудеться, результат залишиться.
Так чи інакше, дякую, Марта, за цих півтора тижні, вони були казковими. І навіть сьогодні було близько до продовження казки, просто завершення її вийшло у дусі братів Грімм.
Тож надія є на прогрес!Дякую Марті за подаровані нам емоції!