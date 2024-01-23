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Australian Open
23 января 2024, 07:25 | Обновлено 23 января 2024, 08:21
9802
46

Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open

Украинка не сумела обыграть Коко и выйти в полуфинал австралийского мейджора

23 января 2024, 07:25 | Обновлено 23 января 2024, 08:21
9802
46
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/4 финала австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира и победительнице US Open 2023 Коко Гофф (США) в трех сетах.

Australian Open 2024. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Коко Гофф (США) [4] – 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6

В первом сете Марта выигрывала со счетом 5:1. В 8-м гейме украинка заработала сетбол, но не сумела его реализовать. Игра перешла на тай-брейк, где у Костюк снова был шанс закрыть за собой партию (*6:5), реализовав сет-поинт, но украинка проиграла 3 очка подряд.

Во втором сете Гофф подавала на матч при 5:3. Костюк сумела совершить камбек, перевела игру на тай-брейк и взяла его 7:2. На третью партию сил и эмоций уже не хватило.

Это была вторая встреча теннисисток. Гофф выиграла 2-й очный поединок.

В полуфинале Australian Open Коко сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова – Арина Соболенко.

Костюк впервые сыграла в четвертьфинале турнира серии Grand Slam. До этого ее лучшим результатом на мейджорах был 4-й раунд на Ролан Гаррос в 2021 году.

Винстрик Коко составляет 10 матчей. До старта соревнований на кортах Мельбурна она выиграла титул на турнире WTA 250 в Окленде, где в финале обыграла Элину Свитолину.

Борьбу на Australian Open в одиночном разряде продолжает Даяна Ястремская. В четвертьфинале украинка сыграет против Линды Носковой.

В паре еще одна представительница Украины Людмила Киченок вышла в полуфинал мейджора вместе с Аленой Остапенко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 46
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sv_2000
Добавлю.... С большим оптимизмом буду ждать грунтового сезона. Марта на этом АО сделала большой шаг вперёд, надеюсь на продолжение на РГ
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+7
Leonidas B
Дякуємо Марті за гру, головне зробити далі крок вперед!
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+7
AlinaBabenko
На жаль для нас, уболівальників Марти, сьогодні був яскравий приклад того, чого одна тенісистка третя у світі, а інша тридцять третя. Але на щастя для нас, усе тих же уболівальників Марти, є надія, що і Марта зможе стати у свій час третьою ракеткою світу. Тримаємо кулачки!
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
kollekciy
Все одно чудовий турнір вийшов у Марти, особливо з її сіткою. 
Можливо тепер Марта зможе бути частіше сіяною на турнірах, та зможе частіше перемагати, бо скоро інтернешнл захищати.
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+5
sv_2000
Очень обидно. Из положительного. Марта играет лучше, чем Гауф. Заявляю ответственно. Подвела психология в первом сете и упадок сил в третьем. Сказалось все-таки все эти проведённые часы на корте.
Гауф - очень неприятная соперница, играет стабильно, глубоко, сильно закручивает мяч... Такой себе женский вариант Надаля.... Ну и подача - это нечто, хоть и нестабильная была, но 200 км от такой с виду хрупкой девочки.... Офигеть. Ну а Марта вообще-то все делала круто, когда не ошибалась))) Если сделать хайлайт её действий, то просто топ!
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
ihor63
Треба подякувати Марті за цей турнір! Але після кожного свого брейку програвати на своїй подачі 0:30.  Треба щось робити з концентрацією
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
sirjoga
Шкода, що такий шанс втрачено. 
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+5
Василий Гредюшкин
Могла  виграти   .  Але  є  й  приємне  .З  новою    тренеркою   гра  ЗНАЧНО   покращилась.Мільйончик  заробила  (за  тиждень     )Потрібен   психолог.  перша подача  і   робота  ногами  .   Результати   прийдуть.
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+4
rizzo
Дякуємо всім дівчатам за гарні емоції! Віримо, що це тільки початок... Все буде Україна!
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+3
captain2009
ех... дуже шкода. могла Марта сьогодні виграти, але... Ментально Корі просто монстр, та й сил Марті не вистачило на 3й сет. Ніхто і подумати не міг, що вона добереться аж до 1/4. особисто я думав, що Мертенс відправить Марту відпочивати. Дуже хочеться, щоб, нарешті, Марта перемогла своїх тарганів. І це для неї найголовніша проблема. Дякую за Австралію, дівчинко! 
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+3
Андрей Залищук
Марта перші два сети по грі фактично не поступалась Коко, психологія підвела та і в третьому сеті сили почали покидати, але цей турнір можна занести в актив Костюк...тримаємо кулачки за Даяну
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+3
introvert
Ех, Марта-Марта, стільки впущених можливостей... Спочатку ошелешила, психологічно придавила імениту суперницю, а потім сама повернула її в гру. Та ще й затислась намертво на тай-брейку, з помилками в елементарних ситуаціях і повною відсутністю першої подачі. Просто подарувала перший сет, а з ним фактично і матч. Потім будуть снитись ті помилки на сетболах. Так, не припинила боротись, героїчно витягнула другу партію, але все це коштувало занадто багато зусиль, моральних і фізичних. На фінал гри сил не залишилось.
Про приємне: не пам`ятаю, хто і коли востаннє напротязі більшої частини матчу проти Гофф настільки домінував в розіграшах. Не вистачило дещиці - уміння ставити крапку. Максимум видовищності, обмаль ефективності. Хоча перших шість геймів були практично ідеальними з усіх точок зору.
Можна кинути камінець у бік Гофф, мовляв, якось не до лиця переможниці останнього мейджора проповзати в півфінал наступного на чужих помилках, але якщо "тащильний" теніс дає результат, то чому б і ні? Гра забудеться, результат залишиться.
Так чи інакше, дякую, Марта, за цих півтора тижні, вони були казковими. І навіть сьогодні було близько до продовження казки, просто завершення її вийшло у дусі братів Грімм. 
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+3
Клава Eliseeva
Шкода. У такої Гауф треба було вигравати. Та нічого. Здається, якщо  буде виступати в такому дусі, через рік-два не вона - її будуть авторитети боятися.
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+3
Александр Ад
нажаль психологія не дала Марті реалізувати свої можливості,звідси і купа дитячих помилок,а виграш був близко.Що ж ,скажу Марті дякую за турнір,перемогі ще будуть,сильно не засмучивайся ти боролася.як могла...
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Первый Среди Равных
5-1, виграла б сет - виграла б матч. Але....
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+2
Kamon
Надо учиться подавать на сет и на матч, но будет тяжело прибавить в подачи, Марте бы хотя бы подача как у Плишковой
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+2
Умник
Спасибо человеку за эмоции. Марта боец
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+2
adidas777
Сьогодні Марта сама собі програла! Що там за вінерсами у Коко порівняно з Мартою? 39-17  Грала то сьогодні Марта краще за третю ракетку світу.
Тож надія є на прогрес!Дякую Марті за подаровані нам емоції!
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+2
Vlad Holl
Могла виграти ? Та звичайно могла.І все було спочатку за неї. Теніс Марти більш варіативний і цікавіший , але психологічна стійкість гірше чим у Гофф. Та при при 1-5 зібралася , а Марта не змогла . І ще - в третьому сеті кількість неприйнятих подач зашкалює ( у 2 геймі не прийняла 5 подач ). За виступ треба подякувати і побажати великих перемог , а вони будуть обов'язково.
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Ekvato
Розіграші Марти смакували оператори, помилки Марти смакувала сітка. Якби хоч на 10% менше в сітку у 1ому сеті...
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+2
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