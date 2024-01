Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/4 финала австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира и победительнице US Open 2023 Коко Гофф (США) в трех сетах.

Australian Open 2024. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Коко Гофф (США) [4] – 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6

В первом сете Марта выигрывала со счетом 5:1. В 8-м гейме украинка заработала сетбол, но не сумела его реализовать. Игра перешла на тай-брейк, где у Костюк снова был шанс закрыть за собой партию (*6:5), реализовав сет-поинт, но украинка проиграла 3 очка подряд.

Во втором сете Гофф подавала на матч при 5:3. Костюк сумела совершить камбек, перевела игру на тай-брейк и взяла его 7:2. На третью партию сил и эмоций уже не хватило.

Это была вторая встреча теннисисток. Гофф выиграла 2-й очный поединок.

В полуфинале Australian Open Коко сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова – Арина Соболенко.

Костюк впервые сыграла в четвертьфинале турнира серии Grand Slam. До этого ее лучшим результатом на мейджорах был 4-й раунд на Ролан Гаррос в 2021 году.

Винстрик Коко составляет 10 матчей. До старта соревнований на кортах Мельбурна она выиграла титул на турнире WTA 250 в Окленде, где в финале обыграла Элину Свитолину.

Борьбу на Australian Open в одиночном разряде продолжает Даяна Ястремская. В четвертьфинале украинка сыграет против Линды Носковой.

В паре еще одна представительница Украины Людмила Киченок вышла в полуфинал мейджора вместе с Аленой Остапенко.