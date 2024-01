Аналитик сравнил Лунина и Трубина с Алиссоном и Эдерсоном

Английский аналитик Бен Маттисон в своем Twitter-аккаунте похвалил украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

«Снова и снова появляются элитные вратари, которых будто не существовало, ведь они годами сидели на скамейке запасных. Андрей Лунин будет одним из этих элитных вратарей. Постоянная игровая практика и уверенность – это все, что ему нужно», – написал эксперт.

После этого он добавил, что в сборной Украины будет такая же ситуация, как в Бразилии, имея в виду, что обе национальные команды имеют двух топовых голкиперов: в Украине – Лунин и Трубин, а в Бразилии – Алиссон и Эдерсон.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин хочет остаться в мадридском «Реале».

Time and time again there are elite keepers who seemingly come out of the blue after being sat on the bench for years. Andriy Lunin will be one of those ✨



Consistent games & confidence is all he needs📈



Ukraine will have an Alisson x Ederson situation with Lunin x Trubin 🇺🇦 pic.twitter.com/EeQQEtLQX6