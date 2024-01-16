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Англия
16 января 2024, 11:35 | Обновлено 16 января 2024, 12:09
791
1

ВИДЕО Fuck. У Гвардиолы спросили, какая требл-команда лучше: Сити или Барса

15 января Жузеп получил награду лучшему тренеру 2023 года от ФИФА

16 января 2024, 11:35 | Обновлено 16 января 2024, 12:09
791
1
ВИДЕО Fuck. У Гвардиолы спросили, какая требл-команда лучше: Сити или Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины, лучшим вратарем – Эдерсон (Манчестер Сити), а лучшим тренером – наставник «горожан» Жузеп Гвардиола.

Гвардиолу позвали на сцену и вручили статуэтку. После этого у 52-летнего испанского специалист спросили, какая его требл-команда лучше: Манчестер Сити или Барселона?

Жузеп ответил коротко: «Fuck».

«Я не знаю, но матч между этими командами получился бы отличным, – после паузы сказал Гвардиола. – Надо посмотреть, кто будет вторым тренером. Я не знаю. Не могу выбирать между ними, это две исключительные команды.

Период в Барселоне был невероятным – мы были так молоды. Но эта команда [Ман Сити – прим. Sport.ua] тоже хороша, учитывая конкуренцию в Англии», – ответил Гвардиола.

В сезоне 2022/23 Манчестер Сити под руководством Гвардиолы взял требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Также в декабре 2023 года «горожане» стали клубными чемпионами мира.

В 2008/09 Пеп тренировал Барселону. Тогда «сине-гранатовые» сделали не только требл, но и взяли 6 трофее за календарный год: Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

ВИДЕО Fuck. У Гвардиолы спросили, какая требл-команда лучше: Сити или Барса

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Источник Sport.ua
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