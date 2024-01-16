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16 января 2024, 09:15 | Обновлено 16 января 2024, 10:08
5208
1

Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА

Лионель Месси выиграл очередную награду, аргентинец обошел Холанда и Мбаппе

16 января 2024, 09:15 | Обновлено 16 января 2024, 10:08
5208
1
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января в Лондоне прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА назван Лионель Месси, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины.

В топ-3 лучших игроков года также вошли французский форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ и норвежец Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

В голосовании принимали участие капитаны национальных сборных, наставник национальных команд, медиа и болельщики.

После завершения церемонии ФИФА обнародовала результаты голосований. Месси и Холанд набрали одинаковое количество баллов, однако благодаря тому, что большое количество капитанов выбрало аргентинского форварда, именно Лео выиграл эту награду.

В голосовании приняли участие и представители Украины: капитан «сине-желтых» Андрей Ярмоленко и наставник украинской сборной Сергей Ребров.

Ярмоленко поставил на первое место Лионеля Месси, на второе – Килиана Мбаппе, а на третье – Кевина де Брюйне.

По версии Реброва, лучшим стал Мбаппе, а уже потом Месси и Холанд.

Украинские медиа в голосовании представлял спортивный журналист Валерий Новобранец, который выбрал в таком порядке: Холанд, де Брюйне, Родри.

Отметим, что бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, который сейчас возглавляет Армению, последовал примеру Новобранца, сделав такой же выбор: Холанд, де Брюйне, Родри.

Также представители Украины проголосовали ха лучшего голкипера и тренера:

Лучший тренер: Хосеп Гвардиола

  • Ребров: Гвардиола, Спалетти, Индзаги
  • Ярмоленко: Гвардиола, Индзаги, Хави
  • Новобранец: Гвардиола, Спаллетти, Хави

Лучший вратарь: Эдерсон

  • Ребров: Куртуа, Эдерсон, тер Стеген
  • Ярмоленко: тер Стеген, Эдерсон, Буну
  • Новобранец: Эдерсон, Куртуа, тер Стеген

Результаты голосования за лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА:

Результаты голосования капитанов и наставников национальных сборных

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Henriklarsson11
Ярмоленко схоже великий фанат кубка ліги МЛС. Інакше де він ще бачив найкращу за усіх інших гру Мессі у тому році?
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