Кирьос ответил блогеру, который назвал карьеру Монфиса неуспешной
Ник доходчиво объяснил, что блогер ошибся
Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил теннисному блогеру Майлзу Дэвису, почему считает карьеру француза Гаэля Монфиса успешной.
Изначально Дэвис репостнул видео с попавшим в сетку ударом Монфиса, про который комментатор сказал: «Зрелищно, но неуспешно». Дэвис написал: «Этим розыгрышем можно резюмировать всю карьеру Гаэля Монфиса. Зрелищная, но неуспешная. На мой взгляд».
Кириос в комментариях ответил так: «За карьеру Монфис заработал восьмизначную сумму. На мой взгляд, это довольно успешно. Полуфиналы Шлемов, двузначное количество титулов. На мой взгляд, просто неправильно оцениваешь ситуацию».
Отметим, что Монфис за карьеру заработал $21,725,723 призовых.
Made 8 figures from his tennis career. Pretty successful in my opinion. Slam semi final, double digit titles. Just bad perspective from you, in my opinion.— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 9, 2024
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