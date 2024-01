Кирьос ответил блогеру, который назвал карьеру Монфиса неуспешной

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил теннисному блогеру Майлзу Дэвису, почему считает карьеру француза Гаэля Монфиса успешной.

Изначально Дэвис репостнул видео с попавшим в сетку ударом Монфиса, про который комментатор сказал: «Зрелищно, но неуспешно». Дэвис написал: «Этим розыгрышем можно резюмировать всю карьеру Гаэля Монфиса. Зрелищная, но неуспешная. На мой взгляд».

Кириос в комментариях ответил так: «За карьеру Монфис заработал восьмизначную сумму. На мой взгляд, это довольно успешно. Полуфиналы Шлемов, двузначное количество титулов. На мой взгляд, просто неправильно оцениваешь ситуацию».

Отметим, что Монфис за карьеру заработал $21,725,723 призовых.

