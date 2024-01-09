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ATP
09 января 2024, 16:59 | Обновлено 09 января 2024, 17:01
795
1

Кирьос ответил блогеру, который назвал карьеру Монфиса неуспешной

Ник доходчиво объяснил, что блогер ошибся

09 января 2024, 16:59 | Обновлено 09 января 2024, 17:01
795
1
Кирьос ответил блогеру, который назвал карьеру Монфиса неуспешной
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Ник Кирьос

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил теннисному блогеру Майлзу Дэвису, почему считает карьеру француза Гаэля Монфиса успешной.

Изначально Дэвис репостнул видео с попавшим в сетку ударом Монфиса, про который комментатор сказал: «Зрелищно, но неуспешно». Дэвис написал: «Этим розыгрышем можно резюмировать всю карьеру Гаэля Монфиса. Зрелищная, но неуспешная. На мой взгляд».

Кириос в комментариях ответил так: «За карьеру Монфис заработал восьмизначную сумму. На мой взгляд, это довольно успешно. Полуфиналы Шлемов, двузначное количество титулов. На мой взгляд, просто неправильно оцениваешь ситуацию».

Отметим, что Монфис за карьеру заработал $21,725,723 призовых.

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Ник Кирьос Гаэль Монфис
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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SuperMario
В принципе можно согласится с двумя,если бы у Монфиса характер был как у его жены,то я не сомневаюсь он бы взял и не один шлем..Любая успешность познается в сравнении,я допустим и карьеру Стаховского к примеру считаю успешной,а ему далеко до Монфиса.. Я бы назвал скорее как раз безхарактерной карьеру Гаэля..
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