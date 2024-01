ПОЧЕТТИНО: «Не могу гарантировать, что завтра еще буду работать в Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино интересно прокомментировал слухи о трансфере полузащитника Конора Галлахера в «Тоттенхэм»:

«Смотрите, я даже не могу гарантировать, что завтра еще буду работать в «Челси». Эта ситуация происходит между клубом и игроком. Только клуб или игрок могут что-то гарантировать. Он может сказать «да, мой контракт позволяет мне оставаться».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Конор Галлахер провел на поле 19 матчей, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

Mauricio Pochettino on Conor Gallagher being here after January window:



"Look, I cannot guarantee that I will be here tomorrow. It's between the club and player. Only the player or club can guarantee. He can say yes because my contract allows me to be here..."