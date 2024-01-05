Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОЧЕТТИНО: «Не могу гарантировать, что завтра еще буду работать в Челси»
Англия
05 января 2024, 16:44 |
676
1

ПОЧЕТТИНО: «Не могу гарантировать, что завтра еще буду работать в Челси»

Главный тренер «Челси» интересно прокомментировал слухи о трансфере Конора Галлахера

05 января 2024, 16:44 |
676
1
ПОЧЕТТИНО: «Не могу гарантировать, что завтра еще буду работать в Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино интересно прокомментировал слухи о трансфере полузащитника Конора Галлахера в «Тоттенхэм»:

«Смотрите, я даже не могу гарантировать, что завтра еще буду работать в «Челси». Эта ситуация происходит между клубом и игроком. Только клуб или игрок могут что-то гарантировать. Он может сказать «да, мой контракт позволяет мне оставаться».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Конор Галлахер провел на поле 19 матчей, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

По теме:
Бавария хочет переманить еще одного футболиста Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Алан Патрик продлил контракт с Интернасьоналом
«Подарок Мудрику?» Карпаты обвинили Челси в сотрудничество с рос. биржей
Конор Галлахер Маурисио Почеттино Челси трансферы трансферы АПЛ Тоттенхэм
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болонья – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 05 января 2024, 16:01 0
Болонья – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 5 января в 21:45 по Киеву

Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 05 января 2024, 12:01 36
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде

Элина в двух сетах разгромила Марию на соревнованиях в Новой Зеландии

Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Футбол | 05.01.2024, 11:51
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Футбол | 05.01.2024, 10:15
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Футбол | 04.01.2024, 19:07
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Якщо грає, то потрібно продати. Чи як?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
04.01.2024, 18:11
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 5
Футбол
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
03.01.2024, 16:55 5
Футбол
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
04.01.2024, 10:30 43
Теннис
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
04.01.2024, 15:04 16
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 51
Футбол
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
04.01.2024, 18:23 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем