Экс-коуч Шахтера стал тренером с наибольшим количеством побед в 2023 году

30 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Для главного тренера всемирного клуба Луиша Каштру эта победа стала 52-й в 2023 году (27 с «Аль-Насром» и 25 с «Ботафого»).

Таким образом, Каштру стал коучем с наибольшим количеством викторий за календарный год. 62-летний португальский специалист возглавил саудовскую команду летом, покинув бразильский «Ботафого».

2-е и 3-е места разделили тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола и Жорже Жезуш («Фенербахче» / «Аль-Хиляль»).

Топ-5 тренеров с наибольшим количеством побед в 2023 году:

Отметим, что Луиш Каштру возглавлял донецкий «Шахтер» с 2019 по 2021 год.

Ранее официально стало известно о том, что подопечный Каштру в «Аль-Насре» Криштиану Роналду стал футболистом с наибольшим количеством голов в 2023 году.

The Leader,

Mr. Luis Castro 🧠



The winningest coach in the world in 2023 🤩

Congratulations Mister, well deserved 👏 pic.twitter.com/HX8XgW7q3V