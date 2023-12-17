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Испания
17 декабря 2023, 14:36 |
4047
2

Цыганков травмировался. Известно, насколько серьезным является повреждение

Украинский полузащитник может пропустить следующий матч «Жироны»

17 декабря 2023, 14:36 |
4047
2
Цыганков травмировался. Известно, насколько серьезным является повреждение
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) подтвердил травму украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

По словам коуча, 26-летний футболист испытывает дискомфорт, из-за чего пропустил сегодняшнюю тренировку. Ему будет очень тяжело сыграть против «Алавеса», которая состоится уже завтра, 18 декабря в 22:00 по киевскому времени. Также под вопросом участие украинца в поединке с «Бетисом» 21 декабря.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Источник Twitter
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Віктор Коробка
Вітя, видужуй! Ти дуже потрібен Жироні та зб.України! 
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