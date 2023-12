Цыганков травмировался. Известно, насколько серьезным является повреждение

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) подтвердил травму украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

По словам коуча, 26-летний футболист испытывает дискомфорт, из-за чего пропустил сегодняшнюю тренировку. Ему будет очень тяжело сыграть против «Алавеса», которая состоится уже завтра, 18 декабря в 22:00 по киевскому времени. Также под вопросом участие украинца в поединке с «Бетисом» 21 декабря.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

