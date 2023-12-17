Цыганков травмировался. Известно, насколько серьезным является повреждение
Украинский полузащитник может пропустить следующий матч «Жироны»
Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) подтвердил травму украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
По словам коуча, 26-летний футболист испытывает дискомфорт, из-за чего пропустил сегодняшнюю тренировку. Ему будет очень тяжело сыграть против «Алавеса», которая состоится уже завтра, 18 декабря в 22:00 по киевскому времени. Также под вопросом участие украинца в поединке с «Бетисом» 21 декабря.
В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
🚨 Míchel explica en roda de premsa que VIKTOR TSYGANKOV és dubte pel partit de demà per unes molèsties.— Nil Solà (@Nilsola10) December 17, 2023
L’extrem no s’ha entrenat en el dia previ al partit i això fa MOLT DIFÍCIL que pugui participar demà. I dijous hi ha el Betis. @SERGironaEsport / @QueThiJugues
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