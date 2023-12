Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе мадридского «Реала» на матч 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала», сообщает издание Madrid Xtra со ссылкой на газету Marca. Игра состоится 17 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Это означает, что украинский голкипер Андрей Лунин начнет поединок на скамейке запасных. Ранее сообщалось, что «Реал» впечатлен выступлениями игрока сборной Украины и готов предложить ему продление контракта.

Кепа в сезоне 2023/24 провел 14 матчей за королевский клуб, пропустив 12 голов. 6 поединков Аррисабалага отстоял «на ноль». Андрей Лунин сыграл лишь в 8 матчах, в которых пропустил 4 мяча. Украинцу удалось оставить свои ворота «сухими» в 4 встречах.

