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Англия
15 декабря 2023, 17:45 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:20
199
0

Стало известно, кто возглавит Сандерленд. Он был помощником Джеррарда

Назария Русина будет тренировать Майкл Бил

15 декабря 2023, 17:45 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:20
199
0
Стало известно, кто возглавит Сандерленд. Он был помощником Джеррарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Бил

Английский «Сандерленд» возглавит бывший тренер шотландского «Рейнджерс» Майкл Бил, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что официально объявить о подписании контракта со специалистом могут уже в ближайшие часы.

Майкл Бил в футбольном мире в первую очередь известен тем, что был помощником Стивена Джеррарда в «Рейнджерс» и «Астон Вилле». Интересно, что именно когда Бил ушел в свободное плавание, результаты бирмингемцев с легендой «Ливерпуля» стремительно ухудшились.

После нескольких успешных месяцев в «КПР» Бил сам возглавил «Рейнджерс», но был уволен в октябре 2023 года.

Сейчас «Сандерленд», в котором играет украинец Назарий Русин, занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 33 очка в 21 туре. 6-е место гарантирует команде участие в плей-офф за выход в АПЛ.

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Сандерленд Назарий Русин чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Фабрицио Романо назначение тренера Стивен Джеррард
Источник Фабрицио Романо
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