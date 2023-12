Стало известно, кто возглавит Сандерленд. Он был помощником Джеррарда

Английский «Сандерленд» возглавит бывший тренер шотландского «Рейнджерс» Майкл Бил, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что официально объявить о подписании контракта со специалистом могут уже в ближайшие часы.

Майкл Бил в футбольном мире в первую очередь известен тем, что был помощником Стивена Джеррарда в «Рейнджерс» и «Астон Вилле». Интересно, что именно когда Бил ушел в свободное плавание, результаты бирмингемцев с легендой «Ливерпуля» стремительно ухудшились.

После нескольких успешных месяцев в «КПР» Бил сам возглавил «Рейнджерс», но был уволен в октябре 2023 года.

Сейчас «Сандерленд», в котором играет украинец Назарий Русин, занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 33 очка в 21 туре. 6-е место гарантирует команде участие в плей-офф за выход в АПЛ.

