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  4. Сидорчук получил нового коуча. Он уже тренировал игрока сборной Украины
Бельгия
13 декабря 2023, 19:34 |
1774
0

Сидорчук получил нового коуча. Он уже тренировал игрока сборной Украины

Главным тренером бельгийского «Вестерла» стал Рик Де Мил

13 декабря 2023, 19:34 |
1774
0
Сидорчук получил нового коуча. Он уже тренировал игрока сборной Украины
ФК Вестерло. Рик Де Мил

Бельгийский клуб «Вестерло» назначил бельгийского специалиста Рика Де Мила новым главным тренером команды.

Де Мил в свое время работал в «Брюгге», где тренировал нападающего сборной Украины и испанской «Валенсии» Романа Яремчука. Теперь бельгийский коуч будет тренировать и Сергея Сидорчука. Де Мил подписал контракт с «Вестерло» до 30 июня 2026 года.

Ранее руководство «Вестерло» приняло решение об увольнении главного тренера команды Йонаса Де Рока из-за неудачных результатов команды. Бельгийский клуб идет третьим снизу с 14 баллами.

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Сергей Сидорчук Вестерло Роман Яремчук Рик де Мил назначение тренера чемпионат Беларуси по футболу
Источник Twitter
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