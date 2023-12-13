Сидорчук получил нового коуча. Он уже тренировал игрока сборной Украины
Главным тренером бельгийского «Вестерла» стал Рик Де Мил
Бельгийский клуб «Вестерло» назначил бельгийского специалиста Рика Де Мила новым главным тренером команды.
Де Мил в свое время работал в «Брюгге», где тренировал нападающего сборной Украины и испанской «Валенсии» Романа Яремчука. Теперь бельгийский коуч будет тренировать и Сергея Сидорчука. Де Мил подписал контракт с «Вестерло» до 30 июня 2026 года.
Ранее руководство «Вестерло» приняло решение об увольнении главного тренера команды Йонаса Де Рока из-за неудачных результатов команды. Бельгийский клуб идет третьим снизу с 14 баллами.
𝗡𝗶𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗲𝘁 𝘆𝗼𝘂, 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵.— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) December 12, 2023
Rik De Mil is the new head coach of KVC Westerlo.
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