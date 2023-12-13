Сидорчук получил нового коуча. Он уже тренировал игрока сборной Украины

Бельгийский клуб «Вестерло» назначил бельгийского специалиста Рика Де Мила новым главным тренером команды.

Де Мил в свое время работал в «Брюгге», где тренировал нападающего сборной Украины и испанской «Валенсии» Романа Яремчука. Теперь бельгийский коуч будет тренировать и Сергея Сидорчука. Де Мил подписал контракт с «Вестерло» до 30 июня 2026 года.

Ранее руководство «Вестерло» приняло решение об увольнении главного тренера команды Йонаса Де Рока из-за неудачных результатов команды. Бельгийский клуб идет третьим снизу с 14 баллами.