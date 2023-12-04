Настало время перемен. Сидорчук с Вестерло остался без главного тренера

В матче 14-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» на выезде обыграл «Вестерло» со счетом 3:1. В стартовом составе хозяев вышел украинский хавбек Сергей Сидорчук и провел на поле 78 минут

После этого поражения руководство «Вестерло» приняло решение об увольнении главного тренера команды Йонаса Де Рока.

Де Рок работал в «Вестерле» с 2021 года и провел 90 игрок, добыв 37 побед, 20 ничьих и 33 поражения. Также под руководством Де Рока клуб сумел в 2021 году повыситься в классе.

После 16 матчей чемпионата Бельгии «Вестерло» имеет в своем активе 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.