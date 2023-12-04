Настало время перемен. Сидорчук с Вестерло остался без главного тренера
Команда занимает предпоследнее место в чемпионате
В матче 14-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» на выезде обыграл «Вестерло» со счетом 3:1. В стартовом составе хозяев вышел украинский хавбек Сергей Сидорчук и провел на поле 78 минут
После этого поражения руководство «Вестерло» приняло решение об увольнении главного тренера команды Йонаса Де Рока.
Де Рок работал в «Вестерле» с 2021 года и провел 90 игрок, добыв 37 побед, 20 ничьих и 33 поражения. Также под руководством Де Рока клуб сумел в 2021 году повыситься в классе.
После 16 матчей чемпионата Бельгии «Вестерло» имеет в своем активе 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
KVC Westerlo en Jonas De Roeck gaan uit elkaar. https://t.co/iivu9AHjvH— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) December 2, 2023
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