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Чемпионат Бельгии
Вестерло
01.12.2023 21:45 – FT 1 : 3
Андерлехт
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Бельгия
01 декабря 2023, 23:43 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:50
141
0

Зависли на дне. Вестерло с Сидорчуком в составе дома проиграл Андерлехту

Команда украинца находится в зоне вылета на предпоследнем месте

01 декабря 2023, 23:43 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:50
141
0
Зависли на дне. Вестерло с Сидорчуком в составе дома проиграл Андерлехту

В матче 14-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» на выезде обыграл «Вестерло» со счетом 3:1.

У гостей голы забили Андерс Дрейер, Томас Дилейни, Каспер Дольберг. Для хозяев поля гол престижа забил Джордан Бос.

У Вестерло в стартовом составе вышел украинский хавбек Сергей Сидорчук и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.

Вестерло имеет в активе 11 очков после 16 матчей и находится в зоне вылета на предпоследнем 15-м месте.

Чемпионат Бельгии, 14-й тур, 1 декабря

Вестерло – Андерлехт – 1:3

Голы: Бос, 90 – Дрейер, 19, Дилейни, 67, Дольберг, 82

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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