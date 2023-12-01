Зависли на дне. Вестерло с Сидорчуком в составе дома проиграл Андерлехту
Команда украинца находится в зоне вылета на предпоследнем месте
В матче 14-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» на выезде обыграл «Вестерло» со счетом 3:1.
У гостей голы забили Андерс Дрейер, Томас Дилейни, Каспер Дольберг. Для хозяев поля гол престижа забил Джордан Бос.
У Вестерло в стартовом составе вышел украинский хавбек Сергей Сидорчук и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.
Вестерло имеет в активе 11 очков после 16 матчей и находится в зоне вылета на предпоследнем 15-м месте.
Чемпионат Бельгии, 14-й тур, 1 декабря
Вестерло – Андерлехт – 1:3
Голы: Бос, 90 – Дрейер, 19, Дилейни, 67, Дольберг, 82
Турнирная таблица
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