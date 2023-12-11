Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Помогли Цыганков и Довбик. Жирона лидирует в топ-5 чемпионатах
Испания
11 декабря 2023, 07:11 | Обновлено 11 декабря 2023, 07:18
1265
0

Помогли Цыганков и Довбик. Жирона лидирует в топ-5 чемпионатах

Первыми набрали 40+ очков

11 декабря 2023, 07:11 | Обновлено 11 декабря 2023, 07:18
1265
0
Помогли Цыганков и Довбик. Жирона лидирует в топ-5 чемпионатах
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче чемпионата Испании обыграла Барселону со счетом 4:2 и набрала 41 пункт. Команда стала первой среди участников топ-5 чемпионатов, у кого уже есть 40+ очков.

В Англии лидирует Ливерпуль с 37 очками, в Германии у Байера 36 пунктов, в Италии первый Интер с 38 баллами, а ПСЖ лидирует в Лиге 1 с 36 очками.

Обыграть Барселону Жироне помогли Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые организовали первый гол.

По теме:
«Играют, а не разыгрывают мяч». Хави расхвалил Жирону после поражения
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
ВИДЕО Как Довбик на 27-й минуте игры Барселона – Жирона мог оформить ассист
Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Футбол | 10 декабря 2023, 21:07 7
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта

Сехей Атани подписал в MLB 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов

Мудрик – лучший в матче Эвертон – Челси по важному показателю для вингеров
Футбол | 11 декабря 2023, 04:51 0
Мудрик – лучший в матче Эвертон – Челси по важному показателю для вингеров
Мудрик – лучший в матче Эвертон – Челси по важному показателю для вингеров

Михаил создал больше всех моментов, но не сумел помочь команде голевыми действиями

Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Футбол | 10.12.2023, 19:45
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Серия A. Болонья взяла 3 очка, Дженоа без Малиновского проиграл Монце
Футбол | 10.12.2023, 22:40
Серия A. Болонья взяла 3 очка, Дженоа без Малиновского проиграл Монце
Серия A. Болонья взяла 3 очка, Дженоа без Малиновского проиграл Монце
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Бокс | 10.12.2023, 07:05
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Поднявшись в категорию выше, Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом WBC
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
10.12.2023, 13:37 4
Футбол
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
10.12.2023, 10:00 9
Футбол
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
09.12.2023, 19:35 4
Футбол
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
10.12.2023, 18:07 5
Футбол
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов
Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов
09.12.2023, 19:37
Футбол
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» рецидив рака
09.12.2023, 14:17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем