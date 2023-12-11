Помогли Цыганков и Довбик. Жирона лидирует в топ-5 чемпионатах
Первыми набрали 40+ очков
Жирона в матче чемпионата Испании обыграла Барселону со счетом 4:2 и набрала 41 пункт. Команда стала первой среди участников топ-5 чемпионатов, у кого уже есть 40+ очков.
В Англии лидирует Ливерпуль с 37 очками, в Германии у Байера 36 пунктов, в Италии первый Интер с 38 баллами, а ПСЖ лидирует в Лиге 1 с 36 очками.
Обыграть Барселону Жироне помогли Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые организовали первый гол.
The first team in Europe's big five leagues to win 40+ points in 2023/24: @GironaFC 🫡 pic.twitter.com/nHGcqatXxn— Squawka (@Squawka) December 10, 2023
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