Помогли Цыганков и Довбик. Жирона лидирует в топ-5 чемпионатах

Жирона в матче чемпионата Испании обыграла Барселону со счетом 4:2 и набрала 41 пункт. Команда стала первой среди участников топ-5 чемпионатов, у кого уже есть 40+ очков.

В Англии лидирует Ливерпуль с 37 очками, в Германии у Байера 36 пунктов, в Италии первый Интер с 38 баллами, а ПСЖ лидирует в Лиге 1 с 36 очками.

Обыграть Барселону Жироне помогли Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые организовали первый гол.

The first team in Europe's big five leagues to win 40+ points in 2023/24: @GironaFC 🫡 pic.twitter.com/nHGcqatXxn