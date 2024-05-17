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Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 18:59 |
1691
0

В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды

Для клубов, делегирующих своих игроков в олимпийскую сборную Украины, сделают исключение

17 мая 2024, 18:59 |
1691
0
В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды

Как стало известно Sport.ua, в начале июня на общем собрании клубов УПЛ будет утверждена базовая дата стартового тура нового чемпионата.

При этом на своем онлайн-заседании 25 апреля клубы проголосовали за начало нового сезона 3 августа.

Стоит отметить, что как раз в эти сроки во Франции начнется серия плей-офф олимпийского футбольного турнира, в котором будет соревноваться и украинская сборная. Те отечественные клубы, которые делегируют больше всего своих игроков в олимпийскую сборную, первый тур в УПЛ проведут в один из резервных дней принятого в июне календаря.

Ранее мы сообщали, что украинская ассоциация футбола сообщила о том, что продолжает расследование относительно инцидентов в матче УПЛ между «Шахтером» и «Динамо», а также в матче юношеского чемпионата между этими командами.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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