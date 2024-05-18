Топ-клуб Ла Лиги начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Мадридский «Атлетико» сделал приобретение форварда приоритетной задачей на летнее трансферное окно. Мадридцы рассматривают два варианта усиления атаки, это приобретение Серу Гирасси из «Штутгарта» и Артема Довбика. «Матрацники» уже начали переговоры с «Жироной» о трансфере Артеме. «Атлетико» рассчитывает снизить цену на украинца, включив в трансферное соглашение Родриго Рикельме или Рейнилду. Однако «Жироны» готова стоять до конца и требует полноценный трансфер за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.