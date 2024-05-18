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Испания
18 мая 2024, 21:26 |
1765
0

Топ-клуб Ла Лиги начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика

«Атлетико» хочет приобрести украинского голеадора

18 мая 2024, 21:26 |
1765
0
Топ-клуб Ла Лиги начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Мадридский «Атлетико» сделал приобретение форварда приоритетной задачей на летнее трансферное окно. Мадридцы рассматривают два варианта усиления атаки, это приобретение Серу Гирасси из «Штутгарта» и Артема Довбика. «Матрацники» уже начали переговоры с «Жироной» о трансфере Артеме. «Атлетико» рассчитывает снизить цену на украинца, включив в трансферное соглашение Родриго Рикельме или Рейнилду. Однако «Жироны» готова стоять до конца и требует полноценный трансфер за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

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Серу Гирасси Родриго Рикельме трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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