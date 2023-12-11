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  4. Таблица АПЛ. Зинченко потерял лидерство, Забарный сравнялся с Мудриком
Англия
11 декабря 2023, 06:02 |
276
0

Таблица АПЛ. Зинченко потерял лидерство, Забарный сравнялся с Мудриком

10 декабря состоялись последние матчи 16-го тура высшего дивизиона Англии

11 декабря 2023, 06:02 |
276
0
Таблица АПЛ. Зинченко потерял лидерство, Забарный сравнялся с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

10 декабря состоялись последние матчи 16-го тура АПЛ.

В центральном поединке тура «Астон Вилла» минимально обыграл «Арсенал» со счетом 1:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе команды и был заменен только на 90+4-й минуте.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Кристал Пэлас» 2:1 на 90+1-й минуте.

Действующий чемпион высшего дивизиона Англии «Манчестер Сити» не без проблем в гостях выиграл у «Лутон Таун» со счетом 2:1.

В самом интересном матче для украинских болельщиков «Эвертон» – «Челси» с участием Виталия Миколенко и Михаила Мудрика интриги не было. «Ириски» обыграли 2:0, а украинские легионеры отыграли весь поединок.

«Брентфорд» с Егором Ярмолюком, который начал в запасе и вышел на 2-й тайм, на выезде уступил «Шеффилд Юнайтед» 0:1.

«Борнмут» с Ильей Забарным сенсационно разгромил «Манчестер Юнайтед» 3:0. Илья вышел в старте «вишен» и сыграл все 90 минут.

«Арсенал» из-за поражение «вилланам» потерял лидерство и отдал его «Ливерпулю». Сейчас у команды Александр Зинченко 36 очков, а у подопечных Юргена Клоппа – 37. Тройку замыкает «Астон Вилла» (35), которая продолжает невероятную серию домашних побед (15). На 4-й позиции идет «Манчестер Сити» (33), а на 5-м – «Тоттенхэм» (30).

Сразу три украинца Ярмолюк («Брентфорд»), Мудрик («Челси») и Забарный («Борнмут») делят 11-е, 12-е и 14-е место с 19 очками соответственно. На 13-м располагается «Вулверхэмптон».

«Эвертон» и Виталий Миколенко укрепили позиции в таблице чемпионата Англии. Сейчас команда из Ливерпуля находится на 17-й строчке с 13 очками.

Таблица АПЛ 2023/24 после 16 туров

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Источник Sport.ua
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