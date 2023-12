Мудрик – игрок Челси, на котором чаще всего фолили в матче с Брайтоном

Сегодня Михаил Мудрик вышел в основе «Челси» на матч против «Брайтона» и провел на поле 80 минут. «Синие» победили со счетом 3:2.

Поединок получился удачным для Мудрика. Он заработал пенальти для своей команды. Также Мудрик выиграл 5 единоборств «на первом этаже».

Мудрик совершил две удачных попытки дриблинга – это лучший показатель среди всех участников матча. Также Михаил стал игроком «Челси», на котором чаще всего фолили соперники.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету 22-летнего украинского вингера 2 гола в 12 матчах АПЛ.

Mudryk performance vs Brighton:



• 1 penalty won

• 5 ground duels won

• Completed the most dribbles (2) in the match

• Most fouled player for Chelsea pic.twitter.com/cXyzMYXcyt