Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов

После пяти сыгранных туров на групповой стадии Лиги чемпионов известно уже 12 из 16 участников предстоящего плей-офф.

Суперкомпьютер Euro Club Index вычислил шансы команд из четырех групп на оставшиеся путевки в 1/8 финала, в том числе и «Шахтера», который в шестом туре на выезде проведет лобовой поединок против «Порту».

По подсчетам Euro Club Index, шансы «горняков» пройти в плей-офф Лиги чемпионов составляют 14%. У «Порту» они, соответственно, равны 86%.

Что касается других групп, то там фаворитами в борьбе за выход в плей-офф считаются «Копенгаген», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».

4⃣ teams for the #ChampionsLeague last-16 still to be decided



Group A

5⃣9⃣% 🇩🇰København

3⃣3⃣% 🇹🇷Galatasaray

0⃣8⃣% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester Utd



Group C

9⃣5⃣% 🇮🇹Napoli

0⃣5⃣% 🇵🇹Braga



Group F

5⃣3⃣% 🇫🇷Paris SG

3⃣5⃣% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Newcastle Utd

1⃣1⃣% 🇮🇹AC Milan



Group H

8⃣6⃣% 🇵🇹Porto

1⃣4⃣% 🇺🇦Shakhtar#UCL