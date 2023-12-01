Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Вероятность невелика, но она есть!
После пяти сыгранных туров на групповой стадии Лиги чемпионов известно уже 12 из 16 участников предстоящего плей-офф.
Суперкомпьютер Euro Club Index вычислил шансы команд из четырех групп на оставшиеся путевки в 1/8 финала, в том числе и «Шахтера», который в шестом туре на выезде проведет лобовой поединок против «Порту».
По подсчетам Euro Club Index, шансы «горняков» пройти в плей-офф Лиги чемпионов составляют 14%. У «Порту» они, соответственно, равны 86%.
Что касается других групп, то там фаворитами в борьбе за выход в плей-офф считаются «Копенгаген», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».
4⃣ teams for the #ChampionsLeague last-16 still to be decided— Euro Club Index (@EuroClubIndex) November 30, 2023
Group A
5⃣9⃣% 🇩🇰København
3⃣3⃣% 🇹🇷Galatasaray
0⃣8⃣% 🏴Manchester Utd
Group C
9⃣5⃣% 🇮🇹Napoli
0⃣5⃣% 🇵🇹Braga
Group F
5⃣3⃣% 🇫🇷Paris SG
3⃣5⃣% 🏴Newcastle Utd
1⃣1⃣% 🇮🇹AC Milan
Group H
8⃣6⃣% 🇵🇹Porto
1⃣4⃣% 🇺🇦Shakhtar#UCL
Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтеру» в выездном поединке в рамках 6-го тура групповой стадии обязательно нужно побеждать «Порту». Единственным плюсом в ситуации для «горняков» является, пожалуй, то, что чемпиона Украины устроит победа с абсолютно любым счетом.
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якщо б це був для ШД умовно домашній матч то ще так, і то на дуже значне везіння розраховувати, а у випадку з виїзним матчем проти Порту - Порту не буде грати на нічию