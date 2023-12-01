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Лига чемпионов
01 декабря 2023, 10:58 | Обновлено 01 декабря 2023, 11:37
4514
3

Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Вероятность невелика, но она есть!

01 декабря 2023, 10:58 | Обновлено 01 декабря 2023, 11:37
4514
3
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
shakhtar.com

После пяти сыгранных туров на групповой стадии Лиги чемпионов известно уже 12 из 16 участников предстоящего плей-офф.

Суперкомпьютер Euro Club Index вычислил шансы команд из четырех групп на оставшиеся путевки в 1/8 финала, в том числе и «Шахтера», который в шестом туре на выезде проведет лобовой поединок против «Порту».

По подсчетам Euro Club Index, шансы «горняков» пройти в плей-офф Лиги чемпионов составляют 14%. У «Порту» они, соответственно, равны 86%.

Что касается других групп, то там фаворитами в борьбе за выход в плей-офф считаются «Копенгаген», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтеру» в выездном поединке в рамках 6-го тура групповой стадии обязательно нужно побеждать «Порту». Единственным плюсом в ситуации для «горняков» является, пожалуй, то, что чемпиона Украины устроит победа с абсолютно любым счетом.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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nick07
теоретично так, і навіть комп намалював занижені шанси, але реально то навряд чи. 
якщо б це був для ШД умовно домашній матч то ще так, і то на дуже значне везіння розраховувати, а у випадку з виїзним матчем проти Порту - Порту не буде грати на нічию
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0
New Zealander
Нам дає комп більше шансів ніж Мілану чи МЮ і це вже добре
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-3
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