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07 ноября 2023, 06:05 | Обновлено 07 ноября 2023, 07:02
2577
0

Тревожный матч в Днепре, ненужный спарринг сборной, непобедимая Свентек

Главные новости за 6 ноября на Sport.ua

07 ноября 2023, 06:05 | Обновлено 07 ноября 2023, 07:02
2577
0
Тревожный матч в Днепре, ненужный спарринг сборной, непобедимая Свентек
ФК Днепр-1

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 ноября.

1А. Четыре тревоги и незасчитанный гол-красавец. Днепр-1 победил Александрию
Матч продолжался почти пять часов

1Б. Гол и ассист Квасницы. Рух и Оболонь расписали боевую ничью
«Львы» и «пивовары» выдали довольно зрелищный матч

1В. Лидеры разошлись миром. Полесье и Кривбасс поделили очки
Команды Калитвинцева и Вернидуба в упорной борьбе сильнейшего не определили

1Г. Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Киевское «Динамо» после неудачи в Классическом занимает лишь 8-е место

2А. Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
Украинский хавбек вышел на замену на 58-й минуте матча 11-го тура АПЛ

2Б. Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
«Челси» победил соперника со счетом 4:1

2В. ВИДЕО. Наступил на ногу киперу. За что Мудрик получил желтую в матче АПЛ?
Поединок 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Челси» завершился со счетом 4:1 в пользу «синих»

3А. Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Польская теннисистка в двух сетах разгромила Джессику в финале WTA Finals

3Б. Настоящая №1. Свентек забрала у Соболенко статус первой ракетки мира
Ига второй год подряд завершила сезон на верхушке рейтинга WTA

3В. Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

4А. Сборная Украины проведет контрольный матч с польским клубом
Команда Сергея Реброва сыграет с «Лехией» из Гданьска

4Б. ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Украинский журналист объяснил, почему Украина должна сыграть против «Лехии»

4В. Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»
Тренер сборной Украины – о предстоящем контрольном матче

5. Сборная Украины U-17 вышла в элит-раунд отбора Евро-2024
Ниже 5-го места среди команд, занявших 3-е место в 1-м раунде отбора, Украина не опустится

6А. Марино ПУШИЧ: «Это большой вызов. Шахтер будет играть с Барселоной смело»
Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов

6Б. ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Барселоной
Поединок 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 19:45 в немецком Гамбурге

7. Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
Румынский специалист может продолжить тренерскую карьеру в Турции

8А. ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду
Клуб подтвердил уход наставника

8Б. Источник: Эдмар возглавит клуб из Казахстана. Он будет тренировать Шахова
Бразильско-украинский наставник 6 ноября официально покинул «Металлист» 1925

9А. Тренер и бывший спонсор Сокола напали на игрока Урагана
Инцидент произошел после прерванного матча команд в девятом туре Экстралиги

9Б. АФУ проведет собрание Экстралиги по поводу избиения игрока Урагана
Ассоциация футзала Украины отреагировала на инцидент после матча 9-го тура между Соколом и Ураганом

10. 5 иностранных тренеров-рекордсменов по проведенным матчам в УПЛ
Рейтинг, в котором нет равных Мирче Луческу

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Источник Sport.ua
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