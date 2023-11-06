Марино ПУШИЧ: «Это большой вызов. Шахтер будет играть с Барселоной смело»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед игрой 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной», которая состоится 7 ноября в немецком Гамбурге.

– Кто будет играть вместо Конопли и Бондаренко? Определились ли уже со стартовым составом?

– Да.

– Можете сказать нам?

– Конечно. В стартовом составе прошлой игры были важные футболисты. К сожалению, их сейчас нет здесь. Я абсолютно уверен, что те, кто их заменит, будут хорошо играть. Наша команда становится лучше каждый день, я вижу возможности разных игроков, создаю в голове свой план. Если честно, я сразу понимал, кто их заменит. Но я не могу сказать вам сейчас.

– Вы впервые путешествуете с командой на домашний матч, который проходит на выезде. Какие впечатления?

– Это долгое путешествие. Нельзя назвать это домашней игрой, потому что мы были в пути несколько часов, чтобы добраться до места назначения. Это, конечно, нуждается в адаптации, требует быть сильным духом – и я вижу это в моей команде. Мы счастливы быть здесь, есть время на короткую тренировку, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Но, честно говоря, безусловно, это не идеальные условия, когда ты должен путешествовать столько времени. Это мой первый опыт или даже второй, потому что мы возвращались после матча с «Барселоной». Но это первый опыт с такой игрой впереди – она особенная. Но мы здесь не для того, чтобы жаловаться, мы приехали, чтобы соревноваться. И все это. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться на долгие путешествия или на то, что мы теряем много времени, не проводим дополнительные тренировки или что-то такое. Мы не жалуемся, мы прибыли сюда, чтобы сражаться и сыграть этот матч.

– Вы приняли команду, потерявшую свой дом в Донецке девять лет назад. Вы там не играли. Что думаете о руководстве командой, оставшейся без своего домашнего стадиона и болельщиков?

– Если бы это была единственная проблема для нас… К сожалению, идет война, и это самое главное. Надеемся, она закончится как можно скорее. И, конечно, эти условия заставляют нас не проводить матчи дома, а много путешествовать, как я уже говорил. И это нелегко. Но в этом клубе я чувствую характер, боевой дух, организацию, вижу тяжело работающих людей и то, что они друг для друга как семья, они поддерживают друг друга в этих сложных обстоятельствах, чтобы найти лучший выход из этой ситуации. И я этим очень поражен, это непросто, но я поражен этим общим настроением.

– Поздравления из Нидерландов! Каким был ваш переход из «Фейеноорда» в «Шахтер»? Каким был этот опыт и с какими проблемами вы сталкиваетесь сейчас?

– Все происходит очень быстро, мне приходится очень быстро адаптироваться, и я это делаю. Я не такой человек, который сосредотачивается на проблемах, я всегда думаю о решениях и возможностях, это дает мне энергию и позволяет сфокусироваться на работе, за которую я принялся. На самом деле, это все. Я никогда не думаю о проблемах, потому что их много, но если сосредоточиться на ситуации такой, какая она есть, на игроках с отличными характерами, то это позволяет сфокусироваться и дает энергию. И я тоже хочу передать эту энергию команде. Мы не говорим о проблемах.

– Каков ваш уровень знания украинского языка?

– Я понимаю где-то 30 процентов, могу читать и буду разговаривать даже лучше – дайте мне полгода, и мы будем общаться на украинском в следующий раз.

– «Шахтер» летом нанял тренера из Нидерландов, с ним они играли не очень хорошо. Нидерландская школа – новый стиль «Шахтера»?

– Я думаю, что в футболе в целом глобально мы больше не можем давать имена школам. Эта школа известна атакующим стилем игры. По моему мнению, это всегда персональный выбор тренера, потому что мы все разные, и, конечно, это основная часть: атакующий стиль игры, а также развитие молодых игроков, что важно. Считаю, что это касается всех нас, каждый имеет собственное видение игры и другие подобные вещи. Это не присуще какой-то стране, не существует только в ее границах, это повсюду. Мне нравится атакующий футбол, высокий прессинг и тяжелый труд с командой, таким образом мы стараемся совершенствовать команду и отдельных игроков. Конечно, я должен сказать, что на меня повлияла эта школа, это очевидно, но существуют личные разногласия.

– Из известных источников мы знаем, что вы очень детально анализируете следующих соперников, в том числе просматриваете большое количество матчей. Сколько матчей Барселоны вы посмотрели перед завтрашней игрой? И что может помочь «Шахтеру» получить положительный результат?

– Долгое путешествие способствует этому: в автобусе или самолете достаточно времени, чтобы посмотреть много игр. Но в целом я много их смотрю. Это то, как я работаю, и как я стараюсь подготовить свою команду. Как и каждая команда, мы знаем силу «Барселоны» – это отличный клуб. По-моему, один из лучших в Европе. Играть против такой команды всегда большой вызов. Мы уже встречались неделю назад, почувствовали их силу, но и слабые стороны, поэтому наше дело – найти их снова, постараться воспользоваться анализом и сразиться, как я уже говорил. Для нас это игра, мы не должны ничего потерять. Я просто хочу, чтобы моя команда вышла, чтобы мы сразились, поработать снова над нашими аспектами и основными принципами игры. Увидим, куда нас это приведет, но я хочу, чтобы мы действовали смело и сделали все возможное в этой игре.

– Что можете сказать о Бондаренко и Конопле? Почему они не будут играть?

– Я уже говорил, это хорошие, молодые, талантливые и умные футболисты. Они очень важны для нас, и мы хотели бы, чтобы они вышли завтра, но они отсутствуют в составе, поэтому нет смысла об этом думать. Я быстро переключаюсь в таких случаях. Если игроки не могут играть, ты ничего не изменишь. Приходится строить план с другими, которым я полностью доверяю, продумывать игру без двух футболистов. Что я могу сказать? Они молоды, перспективны, талантливы и умны, с большим будущим. Сейчас у нас очень насыщенный график, но ничего не поделаешь. Мы – большой клуб, хотим соревноваться на определенном уровне. У нас нелегкий график, но мы здесь, чтобы сражаться. В этой игре не нужно тратить много энергии как тренеру, ведь игроки сами очень серьезно настроены, они понимают, насколько сложен соперник, все хотят показать себя завтра, поэтому очень ждем этого поединка.

– Две недели назад в Барселоне у вас был дебютный матч. Завтра мы уже увидим другой «Шахтер», ведь у вас было время поработать с командой. Но также мы не можем сказать, что сейчас для Барселоны лучшее время: они проиграли Эль Класико, не совсем хорошо выступили в матче с ФК Реал Сосьедад в субботу. Как считаете, имеете ли теперь больше шансов на победу?

– В каждом поединке всегда своя энергия. Это новая игра. Почти невозможно сравнить матч, который играли две недели назад и тот, который будем играть сейчас. У нас было время, чтобы поработать вместе. Конечно, это было не так долго, только короткую неделю. Честно скажу, мы нечасто проводили тренировки, и они были не столь масштабными, но во время матчей мы отрабатывали некоторые принципы, которые я хочу увидеть завтра снова. Я не совсем верю в то, когда говорят, что определенная команда в определенный момент не в лучшей форме, ведь каждый раз это отдельная игра. «Барселона» имеет поразительное количество хороших исполнителей, они могут позволить себе много изменений. Но мы здесь, чтобы соревноваться. Хочу увидеть реализацию того, над чем мы работали на тренировках. Увидим, как все получится. Любая команда может проиграть классическое, шансы всегда 50 на 50. Не сказал бы, что у них какой-нибудь сложный период. Можно сыграть вничью в сложной игре на выезде. Они продолжают сражаться за чемпионство и сейчас идут на третьем месте. Я знаю, что это очень хорошая команда. Это не меняет моего мнения.