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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 21:40 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:52
302
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ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Барселоной

Поединок 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 19:45 в немецком Гамбурге

06 ноября 2023, 21:40 | Обновлено 06 ноября 2023, 21:52
302
0
ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Барселоной
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» под руководством Марино Пушича провел тренировку на поле Фолькспаркштадиона в немецком Гамбурге в преддверии матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной».

Согласно регламенту УЕФА, первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа: в объективы камер попали разминка и некоторые игровые упражнения, которые выполняли футболисты.

Дальше сессия продолжилась за закрытой дверью и в общей сложности длилась около часа. Оранжево-черные поработали над атакующими и комбинационными действиями, сыграли тремя командами на ограниченном участке поля, а завершили тренировку серией ударов по воротам.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» состоится 7 ноября в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Барселоной

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Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона видео тренировка
Источник ФК Шахтер Донецк
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