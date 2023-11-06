Донецкий «Шахтер» под руководством Марино Пушича провел тренировку на поле Фолькспаркштадиона в немецком Гамбурге в преддверии матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной».

Согласно регламенту УЕФА, первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа: в объективы камер попали разминка и некоторые игровые упражнения, которые выполняли футболисты.

Дальше сессия продолжилась за закрытой дверью и в общей сложности длилась около часа. Оранжево-черные поработали над атакующими и комбинационными действиями, сыграли тремя командами на ограниченном участке поля, а завершили тренировку серией ударов по воротам.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» состоится 7 ноября в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Барселоной