ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Барселоной
Поединок 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 19:45 в немецком Гамбурге
Донецкий «Шахтер» под руководством Марино Пушича провел тренировку на поле Фолькспаркштадиона в немецком Гамбурге в преддверии матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной».
Согласно регламенту УЕФА, первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа: в объективы камер попали разминка и некоторые игровые упражнения, которые выполняли футболисты.
Дальше сессия продолжилась за закрытой дверью и в общей сложности длилась около часа. Оранжево-черные поработали над атакующими и комбинационными действиями, сыграли тремя командами на ограниченном участке поля, а завершили тренировку серией ударов по воротам.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» состоится 7 ноября в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Начало – в 19:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Шахтер провел официальную тренировку накануне матча ЛЧ с Барселоной
⭐️ Час Ліги чемпіонів! Передматчеве тренування «Шахтаря» в Гамбурзі 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2023
Дивіться більше фото із заняття напередодні гри з «Барселоною» ⬇️https://t.co/nSCV3UcE4T#ШахтарБарселона #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/q3HFkbYrWv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин
Матч начнется в 22:00