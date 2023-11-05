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  4. Конопля тоже полетел. Шахтер отправился на матч с Барселоной. Назван состав
Лига чемпионов
05 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 05 ноября 2023, 22:21
524
4

Конопля тоже полетел. Шахтер отправился на матч с Барселоной. Назван состав

Матч 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 19:45 в Гамбурге

05 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 05 ноября 2023, 22:21
524
4
Конопля тоже полетел. Шахтер отправился на матч с Барселоной. Назван состав
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Обнародован список игроков «Шахтера», которые отправились в Германию на матч Лиги чемпионов с «Барселоной».

Интересно, что защитник Ефим Конопля также полетел с командой, но пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

Новый наставник горняков Марино Пушич взял на игру 26 футболистов.

Нет в списке полузащитника Артема Бондаренко, который восстанавливается после травмы.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 19:45 в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион.

Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Барселоны

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Ираклий Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

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Барселона Шахтер Донецк заявка на Лигу чемпионов заявка Лига чемпионов Шахтер - Барселона Ефим Конопля Марино Пушич перелет
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Burevestnik
без Коноплі можуть здорово влетіти. але ж все таки коноплю взяли із собою...
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+1
GloryUkraine
У Конлплі стиль, а-ля '70.😊
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0
Умник
Рон Уизли сейчас норм играет
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0
Ostrov Khortitsa
Гамбург ждем Вас!
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-2
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