Конопля тоже полетел. Шахтер отправился на матч с Барселоной. Назван состав
Матч 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 19:45 в Гамбурге
Обнародован список игроков «Шахтера», которые отправились в Германию на матч Лиги чемпионов с «Барселоной».
Интересно, что защитник Ефим Конопля также полетел с командой, но пропустит игру из-за перебора желтых карточек.
Новый наставник горняков Марино Пушич взял на игру 26 футболистов.
Нет в списке полузащитника Артема Бондаренко, который восстанавливается после травмы.
Матч 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 19:45 в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион.
Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Барселоны
Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Ираклий Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.
Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.
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