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Лига чемпионов
05 ноября 2023, 17:58 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:34
618
0

Без де Йонга. Заявка Барселоны на матч Лиги чемпионов с Шахтером

Поединок состоится 7 ноября

05 ноября 2023, 17:58 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:34
618
0
Без де Йонга. Заявка Барселоны на матч Лиги чемпионов с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» опубликовала заявку на матч четвертого тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Поединок состоится в вторник, 7 ноября, начало – в 19:45 по Киеву в немецком Гамбурге.

Из-за травм в заявке нет защитника Серхи Роберто и полузащитника Френки де Йонга.

Заявка «Барселоны»:

Вратари: Тер Штеген, Пенья, Астралага

Защитники: Канселу, Бальде, Араухо, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Маркос Алонсо, Кунде

Полузащитники: Гави, Педри, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Фермин Лопес, Касадо

Нападающие: Ферран Торрес, Левандовски, Рафинья, Жоау Феликс, Ямал

Вчера «Барселона» в 12-м туре Ла Лиги обыграла «Реал Сосьедад» 1:0.

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Источник ФК Барселона
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