Без де Йонга. Заявка Барселоны на матч Лиги чемпионов с Шахтером
Поединок состоится 7 ноября
«Барселона» опубликовала заявку на матч четвертого тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Поединок состоится в вторник, 7 ноября, начало – в 19:45 по Киеву в немецком Гамбурге.
Из-за травм в заявке нет защитника Серхи Роберто и полузащитника Френки де Йонга.
Заявка «Барселоны»:
Вратари: Тер Штеген, Пенья, Астралага
Защитники: Канселу, Бальде, Араухо, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Маркос Алонсо, Кунде
Полузащитники: Гави, Педри, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Фермин Лопес, Касадо
Нападающие: Ферран Торрес, Левандовски, Рафинья, Жоау Феликс, Ямал
Вчера «Барселона» в 12-м туре Ла Лиги обыграла «Реал Сосьедад» 1:0.
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