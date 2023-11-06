5 иностранных тренеров-рекордсменов по проведенным матчам в УПЛ

3 ноября в современном клубном украинском футболе произошло по-настоящему эпохальное событие. Оно стало следствием очередного отечественного классического противостояния между «Динамо» и «Шахтером», в котором киевляне уступили дончанам со счетом 0:1, и заставило всех едва ли не мгновенно забыть о перипетиях того поединка, да и о его результате, собственно говоря, тоже.

Речь идет, конечно же, об уходе 78-летнего Мирчи Луческу с поста главного тренера «Динамо». После матча с «горняками» румынский суперветеран объявил не просто о своей отставке, а дал понять, что завершает карьеру. Что правда, уже на следующий день в румынской прессе появилось интервью Мирчи, в котором он рассказал, что все еще имеет силы и не хотел бы уходить из футбола окончательно, будучи готовым рассмотреть варианты, однако пока исходим из того, что в роли тренера Луческу, как минимум на просторах Украины, мы уже не увидим.

А это хороший повод обратить внимание на успехи тренеров-легионеров в УПЛ. В частности, на топ-5 специалистов, которые провели в отечественной лиге наибольшее количество матчей…

5. Хуанде Рамос – 107 матчей (+59=27-21)

Сезонов в УПЛ: 4

Клуб: «Днепр»

Высшее достижение в УПЛ: 2-е место

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанде Рамос

До переезда в Украину Хуанде Рамосу удалось выстроить впечатляющую тренерскую карьеру в футболе. С 2005 по 2007 годы он работал с «Севильей», которую дважды приводил к победам в Кубке УЕФА, а еще по разу выигрывал с «нервионцами» Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. После этого Рамоса позвали в «Тоттенхэм», а оттуда – в «Реал». И пускай в АПЛ и с «бланкос» у Хуанде мало что получилось, однако приход фигуры такой величины, да еще и на тренерский мостик не, скажем, «Шахтера», а «Днепра», который на тот момент считался третьей-четвертой силой в УПЛ наряду с «Металлистом», выглядел очень мощным шагом со стороны инвестора днепровского клуба.

В «Днепре» Хуанде Рамос провел практически четыре полноценных сезона. Осенью 2010-го испанский специалист заменил на тренерском мостике команды Владимира Бессонова, однако кардинальным образом изменить ситуацию не сумел, и в итоге «днепряне» финишировали лишь четвертыми. Собственно говоря, таковым оставался их «потолок» и в следующих двух чемпионатах Украины под руководством Рамоса, даже несмотря на то, что собственник «Днепра» Игорь Коломойский достаточно щедро удовлетворял трансферные запросы, которые поступали от испанского наставника. Специально под Хуанде Рамоса в стан «днепрян» были подписаны такие известные личности как Жулиано (11 млн евро), Денис Олейник (7 млн евро), Никола Калинич (6 млн евро), Самюэль Инкум (5,3 млн евро), Дерек Боатенг (4,9 млн евро) и многие другие.

Значительные инвестиции в обновление состава и удовлетворение кадровых потребностей Рамоса начали окупаться только спустя несколько лет. Что правда, испанский коуч изначально неоднократно повторял – мол, на формирование команды, способной бороться за чемпионство в УПЛ ему потребуется далеко не один сезон, а потому особых претензий в этом отношении к Хуанде быть не может.

Наивысшей точки в УПЛ «Днепр» под руководством Хуанде Рамоса достиг по итогам сезона-2013/14. Тогда «днепряне» максимально близко подошли к чемпионской конкуренции с «Шахтером», но все-таки уступили первую строчку «горнякам», отстав от них на финише на шесть пунктов. После этого Рамос предпочел покинуть «Днепр», с которым у него как раз закончился контракт. Как сообщалось тогда, «днепряне» задолжали испанцу и его ассистентам порядка 2 миллионов евро, из-за чего отношения между сторонами окончательно разладились и их расставание вышло, мягко говоря, неидеальным.

После ухода из «Днепра» Хуанде Рамос два года пребывал в своего рода творческом отпуске, пока наконец летом 2016-го возглавил «Малагу». Впрочем, сотрудничество с «анчоусами» выдалось для экс-коуча «днепрян» крайне непродолжительным – уже в конце декабря 2016 года Рамос был отправлен в отставку, после чего специалист к ремеслу так больше и не возвращался. Ныне Хуанде 69 лет, и его имя лишь крайне эпизодически мелькает в СМИ, когда речь заходит о каких-то воспоминаниях или интервью.

4. Олег Кононов – 108 матчей (+37=36-35)

Сезонов в УПЛ: 5

Клубы: «Карпаты», «Севастополь»

Высшее достижение в УПЛ: 5-е место

uefa.com. Олег Кононов

В отличие от Хуанде Рамоса, Олег Кононов до работы в Украине был полным, как это принято говорить в подобных случаях, ноунеймом. Впервые в УПЛ этот специалист объявился в 2004 году, когда вошел в тренерский штаб соотечественника белоруса Анатолия Юревича в запорожском «Металлурге». Впрочем, уже через полгода пути Кононова и Юревича разошлись, и первый покинул Украину, а затем также в роли помощника три года провел в молдавском «Шерифе», где ассистировал Леониду Кучуку.

В мае 2008 года Кононов вернулся в Украину, где сменил на тренерском мостике «Карпат» Валерия Яремченко. Работа со львовской командой и сделала Олега известным. Уже во втором сезоне (2009/10) львовяне под руководством белоруса заняли пятую строчку в УПЛ, что позволило им квалифицироваться в еврокубки. Причем «Карпаты» сумели пробиться в основную сетку Лиги Европы-2010/11, когда последовательно прошли в отборочных матчах исландский «Рейкьявик», грузинский «Зестафони» и турецкий «Галатасарай». Проход последнего соперника стал очевидной сенсацией, однако на групповой стадии сотворить нечто подобное «Карпатам» уже не удалось, потому как квартет для львовян подобрался просто убийственный – «Пари Сен-Жермен», дортмундская «Боруссия» и «Севилья». Тогда подопечные Кононова сумели набрать лишь 1 очко в 6 матчах, сыграв дома вничью против ПСЖ в поединке заключительного тура.

Спустя год «Карпаты» повторили прежний подвиг и вновь финишировали пятыми в УПЛ, что стало наивысшим достижением для Кононова в турнире. Однако на этот раз путь в Лиге Европы для львовян не выдался таким же фееричным: команда прошла в 3-м раунде квалификации ирландский «Сент-Патрикс», но в плей-офф уступила греческому ПАОКу. Достичь большего Кононову с «Карпатами» уже не удалось. Сезон-2011/12 команда начала неудачно, и уже в октябре сотрудничество между белорусом и «зелено-белыми» было расторгнуто.

Впрочем, уже в январе 2012-го Кононов получил должность генерального директора в «Севастополе», а спустя полгода возглавил эту команду. Усилившись рядом весьма качественных по отечественным меркам исполнителей, «моряки» выиграли турнир в Первой лиге, завоевав путевку в УПЛ, где белорусский специалист также получил возможность проявить свои способности. Увы, сезон-2013/14 оказался для украинского футбола, как и для всех сфер деятельности страны, омраченным фактическим началом войны против россии, сперва аннексировавшей Крым, а затем и распалившей войну на Донбассе, ставшую для путинского режима предлогом в феврале 2022-го для полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Впрочем, «Севастополь» все-таки довел сезон до конца, финишировав девятым, однако сам Кононов предпочел ретироваться заранее – еще в августе 2013-го он отбыл тренировать российский «краснодар».

Собственно говоря, с тех пор Кононов и работает в стране-агрессоре. Более того, в октябре 2017-го белорус отличился скандальной выходкой, когда выложил в социальных сетях фотографию в футболке с изображением российского диктатора владимира путина. На какой-то момент подобное подхалимство даже помогло Олегу в карьере, ведь с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го ему было доверено поработать с московским «спартаком», однако добиться чего-то значительного этот персонаж за поребриком так и не сумел. Ныне 57-летний Кононов сидит без работы, а его последней должностью в футболе был пост главного тренера команды «леон сатурн» из раменского, играющего в четвертом по силе дивизионе системы профессионального футбола страны 404.

3. Игор Йовичевич – 113 матчей (+54=24-35)

Сезонов в УПЛ: 5

Клубы: «Карпаты», «Днепр-1», «Шахтер»

Высшее достижение в УПЛ: чемпионство

ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Впервые в Украину Игор Йовичевич попал в 2003 году еще в качестве футболиста. Тогда хорват отыграл год за «Карпаты», а затем подался в Китай, где и завершил профессиональные выступления. Изначально Йовичевич не планировал оставаться в футболе в роли тренера, и несколько лет занимался бизнесом – в Испании и Черногории. Однако вскоре на Пиренеях начал работать с детьми, а летом 2007-го возглавил академию «Карпат», с тогдашним президентом которых Петром Дыминским сохранил хорошие отношения.

В «Карпатах» Йовичевич прошел долгий путь на различных должностях, однако летом 2014-го стал исполняющим обязанности главного тренера, сменив у руля коллектива Александра Севидова. В первом сезоне под руководством хорватского специалиста «Карпаты» финишировали на 13-м месте, а от приставки «и.о» Игору удалось избавиться только в сентябре 2015-го. Что правда, надолго Йовичевич в этом статусе в стане «зелено-белых» все равно не остался – уже в конце года Игор покинул клуб, так и не сумев договориться с ним о продлении сотрудничества.

С 2016 по 2020 годы Йовичевич работал на Балканах – в словенском «Целе» и хорватском «Динамо», а в УПЛ вернулся в сентябре 2020-го, став главным тренером «Днепра-1». Без чрезмерных финансовых затрат на трансферном рынке, пользуясь широкими связями и подписанием свободных агентов, а также арендами ряда исполнителей «Шахтера», «Динамо» и «Динамо» Загреб, Йовичевичу удалось создать на базе «Днепра-1» весьма сильный коллектив. В первом сезоне при хорвате «спортклубовцы» финишировали седьмыми, а вот в УПЛ-2021/22 ушли на зимнюю паузу на третьей строчке, так и не сумев продемонстрировать большее из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны и невозможности проведения остатка сезона в украинском чемпионате.

В конечном итоге внимание на тренерский талант и способности Йовичевича обратил «Шахтер», где хорвату Дарио Срне не составило большого труда убедить соотечественника выбрать «оранжево-черных». Уход Игора из «Днепра-1» не обошелся без скандалов и взаимных обвинений, однако в целом «горняки» не прогадали, что остановили свой выбор на хорвате. Под его началом «Шахтер» стал чемпионом Украины в сезоне-2022/23, а также достойно выступил в групповой стадии Лиги чемпионов, где финишировал третьим в группе с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком». В 1/16 финала Лиги Европы в феврале нынешнего года «горняки» прошли французский «Ренн», но затем были буквально уничтожены «Фейеноордом» (1:1, 1:7).

Последнее фиаско, поговаривают, Йовичевичу не простил президент клуба Ринат Ахметов, который пошел на смену главного тренера команды летом, несмотря на победу в УПЛ. Другой вопрос, что при Игоре клуб не делал чрезмерно дорогих трансферов, как это было при Роберто Де Дзерби, а самой значимой с финансовой точки зрения сделкой «горняков» в этот период является переезд Дмитрия Ризныка из «Ворсклы» за 3 миллиона евро.

Покинув «Шахтер», Йовичевич не оставался без работы слишком долго. Буквально через несколько недель хорватский специалист принял предложение саудовского клуба «Аль-Раед», в котором работает и по сей день, хотя и без особых успехов.

2. Николай Костов – 131 матч (+40=32-59)

Сезонов в УПЛ: 7

Клубы: «Металлург» Донецк, «Карпаты», «Таврия», «Сталь» Каменское

Высшее достижение в УПЛ: 4-е место

УПЛ. Николай Костов

Почти всю карьеру в статусе футболиста Николай Костов провел на родине, за исключением трех лет, которые он отыграл на Кипре за «Анортосис». В 1996-м Костов начал работать тренером в родной для него болгарской «Добрудже», но вскоре уехал на Кипр, а в сезоне-2007/08 засветился в армянском «Бананце», где на него, очевидно, и положили глаз тогдашние собственники донецкого «Металлурга».

В апреле 2008 года Костов был представлен новым коучем «Металлурга», сумев в премьерном для себя сезоне финишировать с командой на 11-м месте. Однако уже в следующем розыгрыше чемпионата дончане оказались четвертыми, что является высшим достижением для Костова в УПЛ и одним из лучших – в истории «Металлурга», который прекратил свое существование летом 2015-го.

Под руководством Костова «Металлург» был близок к тому, чтобы пробиться в основную сетку первого в истории розыгрыша Лиги Европы, который состоялся в сезоне-2009/10. Однако, пройдя в квалификации белорусский «МТЗ-Рипо» (3:0, 2:1), а также словенский «Интерблок» (2:0, 3:0), «металлурги» в напряженной борьбе в плей-офф раунде все-таки уступили венской «Аустрии» (2:2, 2:3). Впоследствии Костов провел в «Металлурге» еще полтора сезона, подав в отставку в ноябре 2010-го. Под руководством болгарского специалиста в донецкой команде успели засветиться в отечественном футболе такие легионеры как Генрих Мхитарян, Велизар Димитров, Джордже Лазич, Константинос Макридис и другие.

Вернулся в УПЛ Костов летом 2012 года, чтобы сезон отработать с «Карпатами». Однако достичь лучшего показателя, чем 13-е место с «зелено-белыми» болгарин не сумел и отбыл восвояси, а в январе 2014-го принял «Таврию», с которой отработал пока крайний для симферопольской команды сезон в УПЛ, после чего этот клуб из аннексированного Крыма был расформирован, затем начал функционирование уже на материковой части Украины, а после полномасштабного российского вторжения опять прекратил существование.

Последним к настоящему моменту украинским клубом в тренерской карьере Костова является «Сталь» из Каменского, которая (вот уж интересное совпадение!) также прекратила существование. «Сталеваров» болгарский наставник возглавлял по ходу сезона-2017/18, который ознаменовался для коллектива из Днепропетровской области вылетом из УПЛ, что в итоге и привело к фактическому закрытию клуба как такового.

Впоследствии Костов успел поработать с двумя командами из Казахстана – «Шахтером» из Караганды и «Каспием», а ныне 60-летний специалист возглавляет софийский «Левски», пытаясь добиться положительного результата в элитарном дивизионе болгарского футбола. Интересно также, что летом 2020 года Костов отказался от предложения «Львова», ведь если бы коуч поработал еще и с этой командой, то в его карьере увеличился бы не только показатель матчей в УПЛ, но и добавился бы еще один «крестик» в графе клубов, которых уже не существует.

1. Мирча Луческу – 432 матча (+323=63-46)

Сезонов в УПЛ: 17

Клубы: «Шахтер», «Динамо»

Высшее достижение в УПЛ: 9 чемпионств

ФК Динамо. Мирча Луческу

Мирча Луческу пришел в украинский чемпионат в мае 2004 года, когда в его тренерском «портфеле» уже была работа с рядом румынских и итальянских команд, из которых наиболее выделяется «Интер», а также весьма успешный период в Турции с «Галатасараем» и «Бешикташем», каждый из которых Мирча приводил к чемпионству, а со «львами» также брал Суперкубок УЕФА в 2000 году, когда дубль бразильца Жардела помог подопечным Луческу одолеть «Реал» - 2:1.

Долгие годы Луческу ассоциировался в Украине исключительно с «Шахтером». Донецкую команду румынский наставник тренировал на протяжении 13 сезонов, добыв за это время восемь чемпионских титулов, а также отметившись самым громким еврокубковым достижением в истории «горняков» и всего украинского футбола периода независимости – победой в Кубке УЕФА-2008/09.

Под руководством Луческу звездами первой величины для европейского футбола стали многие футболисты: Виллиан, Фернандиньо, Дуглас Коста, Дмитрий Чигринский, Алекс Тейшейра, Ярослав Ракицкий, Андрей Пятов, Тайсон, Фред, Жадсон и некоторые другие. Каждого из них румынский коуч фактически «взрастил», вывел на новый уровень, а многим впоследствии помог еще и перебраться в европейские топ-чемпионаты.

В мае 2016 года Луческу покинул «Шахтер», но летом 2020-го сенсационно вернулся в Украину, чтобы возглавить извечного оппонента «горняков» – «Динамо». С киевлянами Мирча с ходу стал чемпионом, утерев нос команде Луиша Каштру, которую «бело-синие» на финише обошли аж на 11 очков. Также Луческу помог «Динамо» вернуться в групповой раунд Лиги чемпионов, где «бело-синих» до румына не было в течение трех лет кряду.

Однако затем дела «Динамо» с Луческу пошли на спад. Серьезно подкосила румына и команду в целом начавшаяся в феврале минувшего года полномасштабная фаза войны с россией. Несмотря на то, что киевлян абсолютно все эксперты называли явным фаворитом в УПЛ-2022/23, «бело-синие» финишировали лишь на четвертом месте, и в настоящий момент дела команды в национальном чемпионате также идут абсолютно не так, как хотелось бы болельщикам. Очевидно, последнее обстоятельство в совокупности с болезненным поражением от «Шахтера» (0:1) и вынудили Луческу принять решение, которое Мирча до последнего оттягивал – уйти с должности и заявить о завершении тренерской карьеры. Хотя здесь необходимо важное, как минимум по меркам УПЛ, уточнение: легендарной тренерской карьеры.