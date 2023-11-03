ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Наставник объявил об уходе
Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Шахтера» 0:1 объявил об уходе из команды. Сообщается, что тренер не только покидает команду, но и объявил о завершении карьеры.
Контракт специалиста с киевским клубом истекал летом 2024 года. Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис не увольнял наставника из-за высокой компенсации за досрочный разрыв договора.
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Не исключено, что команду снова возглавит Александр Шовковский.
78-летний Луческу неожиданно возглавил «Динамо» летом 2020 года. Тренер с командой выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
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Власники залишаться ті ж самі, менеджмент та селекція ті ж самі, дерев'яні гравці, які стоять одні 5 метрів від воріт і б'ють в сторону аута також ті ж самі залишаться.
Що зміне новий тренер? Лиш би гірше не було
Ну, що ж, чекаємо продовження ери динамівських сердець. Хто там наступний, Михайличенко третє пришестя чи може Шовковському дадуть пограти реалфутбол симулятор?
ПС: не вважаю, що проблеми Динамо пов'язані з Лучечку, відверто теперішній склад дно, це навіть не гравці лавки колишнього Динамо. Все, що було хороше або вже продали, або як в Шапи серйозна травма. Рівня Динамо тільки Бущан.
Але і з киянами мав трофеї.
Довго протримався, варто було ще в липні піти - коли було зрозуміло що жодного підсилення команди президент клубу не планує.
А мог бы еще поработать и опустить динамо ещё ниже......