ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Шахтера» 0:1 объявил об уходе из команды. Сообщается, что тренер не только покидает команду, но и объявил о завершении карьеры.

Контракт специалиста с киевским клубом истекал летом 2024 года. Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис не увольнял наставника из-за высокой компенсации за досрочный разрыв договора.

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Не исключено, что команду снова возглавит Александр Шовковский.

78-летний Луческу неожиданно возглавил «Динамо» летом 2020 года. Тренер с командой выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.