Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:58
9595
88

ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо

Наставник объявил об уходе

03 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:58
9595
88
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо

Наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Шахтера» 0:1 объявил об уходе из команды. Сообщается, что тренер не только покидает команду, но и объявил о завершении карьеры.

Контракт специалиста с киевским клубом истекал летом 2024 года. Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис не увольнял наставника из-за высокой компенсации за досрочный разрыв договора.

Усі найяскравіші моменти доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Не исключено, что команду снова возглавит Александр Шовковский.

78-летний Луческу неожиданно возглавил «Динамо» летом 2020 года. Тренер с командой выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

По теме:
Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Ефим КОНОПЛЯ: «У Динамо на второй тайм не хватило сил»
Игорь БУРБАС: «Совесть и достоинство Луческу перевесили фактор компенсации»
Динамо Киев Динамо - Шахтер Мирча Луческу Украинская Премьер-лига отставка чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк завершение карьеры
Источник Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности
Теннис | 03 ноября 2023, 16:33 7
ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности
ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности

Белинда Бенчич объявила, что ждет ребенка от своего тренера по физподготовке

Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду
Футбол | 03 ноября 2023, 18:53 0
Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду
Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду

Матвей Пономаренко вышел на поле

Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Футбол | 03.11.2023, 10:16
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Футбол | 03.11.2023, 13:09
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Футбол | 03.11.2023, 14:25
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Комментарии 88
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Спасибо что хватило мужества, и за чемпионский сезон!
но главная проблема в ДК, в лицее ее президента осталась, ждите новое сердце у руля
Ответить
+20
Показать Скрыть 3 ответа
Vovan78
Тут варто розуміти, що провина за провал Динамо лежить не лише на Луческу, а в першу чергу на керівництві команди. Згадайте який підбір гравців був у Луческу в Шахтарі, це гравці які потім грали в топ клубах Європи. Тому з такими гравцями і був клас гри донецької команди. А що в Динамо? При запрошенні румуна в клуб Суркіс обіцяв гучні трансфери, а що насправді? Продали Циганкова, Миколенка, Забарного а на заміну їм хто? Та ніхто, хіба що Ярмоленко, от і все! Тому не факт, що з приходом нового тренера щось кардинально зміниться в грі киян. Для того щоб команда показувала високий рівень футболу в неї потрібно вкладати гроші, а Суркіс цього категорично не хоче робити. Нажаль! А тому маємо, що маємо!
Ответить
+15
Показать Скрыть 3 ответа
pricolist
Боюсь, що зміна тренера кардинально не вплине на гру. Рівець гравців далеко не топовий навіть по міркам упл 
Ответить
+9
zhyr
Хотів би Вернидуба, але зараз це нереально. Швидше за все до зими Шовковський буде.
Ответить
+8
TarasTaras94
НАРЕШТІ! Дякую містер, що самі все розумієте
Ответить
+8
olex.mykhailov
Дякую Луческу, але його час дійсно вже пройшов! Треба вміти уходити вчасно, чого він нажаль не зробив😎
Ответить
+7
Влад Тараненко
А що радіти фанам Динамо?
Власники залишаться ті ж самі, менеджмент та селекція ті ж самі, дерев'яні гравці, які стоять одні 5 метрів від воріт і б'ють в сторону аута також ті ж самі залишаться.
Що зміне новий тренер? Лиш би гірше не було 
Ответить
+7
Первый Среди Равных
Якби ж проблема була тільки в Луческу
Ответить
+5
AutumnBridge
Спасибо за вклад в развитие всего украинского футбола.
Ответить
+4
roman_kros
Треба було йти ще після першого сезону в Динамо, це б було красиво, а так йде як середньостатистичне динамівське серце.
Ну, що ж, чекаємо продовження ери динамівських сердець. Хто там наступний, Михайличенко третє пришестя чи може Шовковському дадуть пограти реалфутбол симулятор?
ПС: не вважаю, що проблеми Динамо пов'язані з Лучечку, відверто теперішній склад дно, це навіть не гравці лавки колишнього Динамо. Все, що було хороше або вже продали, або як в Шапи серйозна травма. Рівня Динамо тільки Бущан.
Ответить
+3
Перець
Народ починаємо бухать
Ответить
+3
Микола Захарченко
Команді потрібна перезагрузка та тренер з новими ідеями , а ще потрібно сходити в церкву - такого нефарту  , як в останніх матчах давно не було ... Луческу спасибі за чемпіонський сезон та виходи в ЛЧ і виховання гравців для збірної .
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Хитрый, не хочет опозориться с Кривбассом в следующем туре
Ответить
+3
Славик Круссер
Сашо вперёд
Ответить
+3
bolelschik
Боюсь, с сегодняшним составом ни у кого лоучше бы не получилось. Кстати, Шахтер тоже сейчас никакой, ему сегодня тупо везло, мог бы и проиграть  
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
bolelschik
Но сегодня Динамо выглядело даже лучше, чем я ожидал. Из того, что есть....
Ответить
+2
nick07
Правда таки варто визнати що йде ціла епоха в нашому футболі, хоча найкращий період був у ШД. 
Але і з киянами мав трофеї.
Довго протримався, варто було ще в липні піти - коли було зрозуміло що жодного підсилення команди президент клубу не планує.
Ответить
+2
Remark
По ходу, СаШо поставлять
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
AlexeiA
Нарешті. І так пересидів 3.5 роки
Ответить
+2
Lion
Не верю.....
А мог бы еще поработать и опустить динамо ещё ниже......
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 43
Футбол
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
02.11.2023, 13:10 10
Хоккей
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 4
Футбол
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
Челси и гнилое наследие Абрамовича
Челси и гнилое наследие Абрамовича
02.11.2023, 08:40 9
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем