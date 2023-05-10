Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства

Молодому поколению украинских футбольных болельщиков, пожалуй, сейчас крайне сложно представить, насколько крутым и конкурентным был уровень украинской Премьер-лиги 10-12 лет назад. Несмотря на то, что ни одной «третьей стороне» тогда так и не удалось прервать чемпионскую монополию «Динамо» и «Шахтера», многие матчи складывались для киевлян и дончан очень непросто, а добыть результат (особенно на выезде: в Днепре, Полтаве, Львове, Симферополе, Одессе, Харькове) порой удавалось с большим скрипом и даже имиджевыми потерями.

В то время украинская Премьер-лига была буквально заполонена качественными легионерами, которые бросали середняков испанской, английской, французской, итальянской или немецкой лиг, чтобы перебраться в Украину. Конечно, не только и не столько за уровнем футбола, а прежде всего – за огромными деньгами.

Одним из тех, кто в этот период прибыл играть в УПЛ оказался ганский опорный полузащитник Дерек Боатенг, которого на днях коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман назвал одним из самых проблемных легионеров в истории ортодоксального «Днепра». Это ли не прекрасный повод вспомнить об этом африканском легионере, его карьерном пути в Украине, а также выяснить, чем живет Боатенг в настоящее время?..

Шокирующее предложение из Украины

Трансфер Дерека Боатенга в «Днепр» состоялся летом 2011 года. На тот момент ганский легионер выступал за испанский «Хетафе», где имел неплохие условия по личному контракту и клаусулу в размере 15 миллионов евро. За два года до этого «Хетафе» подписал Боатенга из «Кельна», потратив на сделку всего 750 тысяч евро, а на момент завершения сделки с «Днепром» оценочная стоимость Дерека на рынке колебалась в районе 2-3 миллионов евро.

Понятное дело, что за 3 миллиона «Хетафе» продавать Боатенга «Днепру» не пожелал бы, равно как и украинцы не решились бы на выплату 15 миллионов в виде отступных. Стороны сошлись на компромиссном варианте – 5 миллионов евро, после чего известили самого хавбека об этом. Как тогда писали африканские СМИ, для Боатенга договоренность «Хетафе» и «Днепра» оказалась полной неожиданностью. Опорный полузащитник в принципе ожидал уход из испанского клуба, но его агенты вели консультации с «Астон Виллой», «Вест Бромвичем», «Трабзонспором», а потому неожиданный украинский след привел Дерека в замешательство.

Более того, в «Днепре» потребовали от Боатенга принять решение как можно скорее, мотивируя это тем, что старт украинской Премьер-лиги произойдет раньше, чем в чемпионатах Испании или Англии, а потому и времени на предсезонную подготовку у него будет меньше. Писали, что Дерек изначально склонялся к тому, чтобы отклонить возможность перебраться в Украину, но когда детальнее разобрал с агентом условия «шокирующего», как тогда писали ганские СМИ, предложения от «Днепра», то решил, что подобной возможности больше в его жизни может никогда и не возникнуть. Речь о финансовой стороне вопроса, безусловно…

Боатенг и Хуанде Рамос: от великого тренера до обвинений в насмешках

Как только Дерек Боатенг оказался в Украине, журналисты спросили, что повлияло на решение ганского легионера перейти в «Днепр». Прогнозируемо умолчав о деньгах, опорник заявил, что очень много беседовал с тогдашним главным тренером украинской команды Хуанде Рамосом. Дерек даже назвал испанца «великим тренером» и заявил, что тот «пользуется большим уважением».

И в первом сезоне отношения Боатенга и Рамоса в целом были довольно обычными. Хавбек провел 21 матч в украинской лиге, отличившись 2 забитыми мячами и получив 6 желтых карточек. Это был цепкий и неуступчивый соперник для всех, хотя уже тогда в игре Боатенга проявлялись некоторые нотки расслабленности (как охарактеризовал их уже упоминавшийся выше Фридман – «увидел, что здесь можно дурака валять»), которые он вряд ли бы мог себе позволить демонстрировать в испанской Ла Лиге. Но не суть важно…



ФК Днепр. Дерек Боатенг

Настоящий взрыв во взаимоотношениях между Боатенгом и Рамосом произошел в 2012 году. Тогдашним летом испанский тренер неожиданно не стал продлевать отпуск Дереку Боатенгу и Самуэлю Инкуму, которые сыграли за сборную Ганы, и пожелал их видеть на сборе вместе со всеми остальными подопечными. В прессе поговаривали, что это осложнило отношения игроков с тренером, и впоследствии Рамос неоднократно жаловался на Боатенга. В частности, после матча третьего тура с донецким «Металлургом» (2:0), коуч «Днепра» заявил, что Дерек не хочет больше играть за команду, а в конце августа, когда африканец отказался выходить на поле в еврокубковом поединке со «Слованом», Рамос окончательно поставил «крест» на Боатенге.

«Дерек летал с нами в Чехию на матч Лиги Европы со «Слованом», но отказался выходить на поле. Сказал, что у него психологическая травма. Я не понимаю, как можно так насмехаться над своим клубом? Пусть насмехается и дальше. Для меня его как футболиста больше нет», – заявил тогда наставник «Днепра».

Психологические проблемы из-за убийства

Психологическая травма, о которой тогда говорил Рамос, похоже, действительно могла произойти в жизни Дерека Боатенга. Что правда, случилась она не с самим футболистом, а с его супругой, и впоследствии повлияла на опорного полузащитника.

Дело в том, что жена ганского легионера «Днепра» стала свидетельницей убийства, произошедшего 14 апреля 2012 года в центре Днепра. Тогда жертвой стал известный в городе бизнесмен Геннадий Аксельрод, а историю об этом прессе впоследствии раскрыл тогдашний собственник «Днепра» Игорь Коломойский.

«Да, у Боатенга есть проблема в бытовой жизни, это вопрос с женой. Он связан с городом, с безопасностью. Вы, наверное, слышали о громком событии. И она, к сожалению, стала самопроизвольным свидетелем или очевидцем этого. Я имею в виду убийство бизнесмена Аксельрода. У нее психологический надлом. Но я не уверен, что в Гане такого не случается или где-нибудь в Англии или Франции, куда они хотят переехать. Но проблема есть», - заявил тогда Коломойский.

Решение Лозанны и уход по-английски

Еще в конце августа 2012 года в прессе появились слухи о том, что Дерек Боатенг согласовал условия личного контракта с «Фулхэмом» и ждет трансфера в английский клуб, но сделка тогда так и не состоялась. В конце декабря в СМИ вновь попала информация о том, что ганский опорник вот-вот переедет в стан «дачников», но договориться сторонам по всем вопросам опять не удалось.

И как бы не заверяли тогда в «Днепре» об обратном, но Боатенгу летом 2013-го все-таки удалось добиться своего. Африканец через решение Спортивного арбитражного суда, расположенного в Лозанне, добился получения статуса свободного агента и расторжения контракта с украинским клубом. Благодаря этому Дерек 1 июля 2013 года официально стал игроком «Фулхэма», но счастья в этой команде не обрел, сыграв за сезон только 5 поединков в рамках всех турниров…

Как из «Днепра», так и из «Фулхэма» Боатенг уходил фактически по-английски – не прощаясь. В июле 2014-го Дерек подписал контракт с «Райо Вальекано», но уже в средине августа свободным агентом перешел в «Эйбар». Тогда в стане «пчел» прокомментировали решение столь стремительно расстаться с африканцем тем, что у главного тренера команды возникли сомнения по поводу уровня физической готовности полузащитника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Боатенг в составе Эйбара

Из «Эйбара» Боатенг ушел также через год, а потом его карьера окончательно и бесповоротно начала движение в сторону конца. Полгода ганский футболист провел без клуба, затем ненадолго оформил сотрудничество с американским «Райо ОКС», а вторую часть сезона-2016/17 провел уже в греческом ОФИ. Собственно, команда с острова Крит и стала последней в карьере Дерека. И если о завершении международной карьеры хавбек официально заявил летом 2017-го, то вот об окончательном решении порвать с профессиональным футболом Боатенг так и не сказал, вновь попрощавшись с ним в традиционно английской манере.

Единственное, о чем тогда говорил экс-хавбек «Днепра» - это о желании завершить карьеру в ганском «Либерти Профешнлс» - команде, где когда-то начинался его путь в большой футбол. Но, в конечном итоге, ни один из серьезных футбольных справочных порталов не дает информации о том, что Боатенгу удалось реализовать эту мечту, прежде, чем повесить бутсы на гвоздь.

Сейчас спасает жизни и помогает молодым талантам

В настоящий момент Дереку Боатенгу 40 лет. 2 мая экс-легионер «Днепра» отпраздновал очередной день рождения, и сейчас о нем мало что слышно. Впрочем, связь с футболом Дерек не порвал окончательно. Нынче он занимается чем-то вроде скаутинга, пытаясь отыскать среди толп босоногих мальчишек на бескрайних просторах Ганы и других африканских стран, настоящих талантов, которым необходимо дать шанс изменить, а то и спасти жизнь.

Сам Боатенг признавался, что рос без отца, и именно благодаря футболу добился того, что имеет: «Футбол спас мне жизнь, потому что без него я не знаю, где бы я был и что бы делал. Есть много мест, куда мы все ходим и просто развлекаемся, но единственное место, куда я иду, где я чувствую себя свободно и спокойно, – это футбольное поле».

Сейчас Боатенг сотрудничает с ганской академией «Райт ту Дрим» (через нее прошел один из лидеров нынешнего «Аякса» Мохаммед Кудус). Программа, основанная в 1999 году в Аккре, родном городе Боатенга, бывшим главным африканским скаутом «Манчестер Юнайтед» Томом Верноном, предлагает стипендии талантливым детям с акцентом на образование и футбол. Помимо интернациональной школы с проживанием в столице Ганы, «Райт ту Дрим» также работает в Дании и США, а в ближайшее время планируется открытие ее филиала в Египте.

Боатенг путешествует по Гане, а также по Кот-д'Ивуару и Египту в поисках лучших молодых талантов и ради их вербовки в академию. Учитывая его собственную историю, поездки часто вызывают у экс-хавбека «Днепра» непростые эмоции.

«Я вижу многое из того, через что я прошел раньше – много бедности, много лишений – я вижу себя там. Особенно после посещения некоторых домов наших воспитанников, где я бываю, чтобы посмотреть, откуда они, оценить, где они живут и как они живут – это очень тяжело. Я всегда плачу внутри себя, и это крайне непросто, но я должен делать то, что должен. Это дает мне больше энергии, больше сил, чтобы быть в дороге и вести селекционную работу. Мне все равно, куда меня приведет этот путь. Если мне придется отправиться в Ирак на разведку, то я поеду. Если мне придется спать в машине, чтобы разведать обстановку, я сделаю это, потому что единственное, что я держу в своем сердце, это то, что я собираюсь изменить к лучшему чью-то жизнь», – делится своими нынешними взглядами Дерек Боатенг.