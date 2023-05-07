Названы три самых проблемных легионера Днепра: среди них экс-бек Челси

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман назвал тройку самых проблемных легионеров ортодоксального «Днепра», после начала фактического развала которого на горизонте отечественного футбола и возник проект «спортклубовцев».

«Алсидес. Я не общался, но это был Алсидес. Если помните, он пришел после аренды из «Челси» в ПСВ. Остановить его было невозможно. Он получал хорошую зарплату, все время проводил на дискотеках. Когда он переходил, нас предупреждали, что могут быть проблемы. Как футболист он был очень высокого уровня».

«Потом еще был Дерек Боатенг проблемный. Но у него было мастерство, он все перекусывал в центре поля. Пришел, увидел, что здесь можно дурака валять, так и уехал».

«Еще была история с Эжидио, но назвать его проблемным не могу. Это, культурно говоря, просчет команды генерального директора Стеценко. Они не увидели, что он три месяца не получал зарплату, а он послушал агента и быстренько воспользовался всеми пунктами, чтобы разорвать контракт. История такая была, но это не проблема», - рассказал Фридман.

Напомним, Алсидес обошелся «Днепру» в 600 тысяч евро (сделка состоялась в августе 2008-го), Боатенг – в 4,9 миллионов евро (июль 2011-го), а Эжидио – в 2,3 миллиона евро (январь 2015-го).