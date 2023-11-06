Лидеры разошлись миром. Полесье и Кривбасс поделили очки

В чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге царит двоевластие. Когда болельщики в прошлые годы слышали эту фразу, то они невольно представляли себе ожесточенные противостояния между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», которые постоянно что-то охотно выясняют в собственных отношениях. Но так не было в текущей кампании по состоянию на тринадцатый тур.

Классическое осталось позади несколько дней назад – «горняки» победили (1:0) и оставили без работы своего бывшего главного тренера Мирчу Луческу. Но совсем не меньшее внимание болельщиков в этот футбольный уик-энд, который растянулся аж на четыре дня, было приковано к первому матчу в понедельник, в рамках которого встречались житомирское «Полесье» и криворожский «Кривбасс». Две команды, которые фактически возглавляли турнирную таблицу наиболее неожиданным для всех фанатов образом.

Главное противостояние тура – это дело, безусловно, хорошее, но пока страна-бензоколонка существует, покоя нам она не даст. Сигнал воздушной тревоги был тем, что мы услышали чуть ли не сразу после стартового свистка Екатерины Монзуль, поэтому внезапно стало не до футбола. И так продолжалось почти два часа, что существенно меняло планы команд на игру. После возобновления противостояния «Кривбасс» выглядел как-то неловко в работе с мячом и пытался как можно скорее с ним расставаться при малейшей возможности.

Но атака на атаку, удар на удар, борьба на борьбу, и наша встреча постепенно набрала полное равенство между командами. Ошибиться боялся просто каждый игрок на поле, что в итоге приводило к лишним вспышкам эмоций и конфликтам, но Екатерина Монзуль сразу давала понять, кто главный на поле. А потом пошли голевые моменты.

«Кривбасс» пытался реализовать первый из них, но Бескоровайный не замкнул подачу углового с правого фланга на ближней стойке, после чего Ариелсон потерпел неудачу при ударе с левого фланга штрафной под перекладину – Клищук впервые по-настоящему спас свою команду. Однако через несколько минут уже не он, а левая стойка принимала на себя удар головой от Шабанова в завершение подачи углового, что давало нам понять, что «Полесье» опасно во время стандартов и без Будковского.

Постепенно игра переходила в фазу перед перерывом, и вдруг разрезной пас от центральной линии в исполнении Стецькова нашел на левом фланге штрафной Кузыка, а тот в два касания переиграл Бойко. Всем сначала показалось, что был офсайд, даже боковому арбитру, но VAR не дал бригаде рефери допустить ошибку и указал засчитать чистый гол в пользу команды Вернидуба.

Наставник гостей потом скажет, что его команда в первом тайме играла лучше соперников. Нам так не кажется, да и житомиряне сразу после перерыва решили наверстать пробелы в атаке и уже с первой попытки просили о пенальти за попадание мяча в руку Бескоровайному во время удара от Крушинского с правого фланга штрафной. И снова с нами был VAR, который заметил, что защитник не пытался играть против мяча запрещенным приемом, а значит и поводов для наказания не было.

Ну и что? Можно пойти в еще одну атаке, а затем – и еще в одну, как и сделали игроки «Полесья». И если Ариелсон с очередной своей попытки развернуться с ударом перед чужими владениями промахнулся мимо левой стойки, то Козак через несколько мгновений после того мощно пробил в противоположный угол со средней дистанции.

Гости понимали, что попытки соперников развить успех надо быстро прекращать и сделали это довольно легко. О собственной же игре в атаке команда Вернидуба вспомнила только в конце игры, когда у нее был момент с участием Приходько и его удара с правого фланга штрафной под ближнюю штангу, который ногами парировал Бойко. Но это и все, что касалось угрозы воротам. Не похоже, что кто-то стремился рисковать ради трех очков.

В следующие выходные житомирское «Полесье» будет играть дома против харьковского «Металлиста 1925», а криворожский «Кривбасс» ожидает домашний матч против киевского «Динамо».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Козак – 7,0, Огиря – б/о, Шастал – б/о.

«Кривбасс» (замены): Татарков – 5,0, Приходько – 6,5, Близниченко – б/о, Принс – б/о, Устименко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Полесье» – «Кривбасс» - 1:1

Голы: Козак, 54 – Кузык, 39

Предупреждение: Кожушко, 90

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковский, Крушинский (Огиря, 75), Кушниренко – Макуана, Ариелсон (Шастал, 83), Янаков (Козак, 46).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник – Илич (Татарков, 62, 82), Бизимана – Д. Кузык (Близниченко, 81), Дебелко (Приходько, 61), Задерака – Кожушко (Устименко, 90+1).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 14 (2) – 7 (4)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 2 – 2.

ПОЛЕСЬЕ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C