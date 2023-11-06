Полесье – Кривбасс – 1:1. Ничья в битве лидеров. Видео голов, обзор
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6 ноября состоялся матч лидеров чемпионата Украины по футболу. «Полесье» на домашнем поле поделило очки с криворожским «Кривбассом». На гол Дениса Кузыка в первом тайме хозяева ответили на 54-й минуте точным попаданием Артема Козака – 1:1.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Полесье» – «Кривбасс» - 1:1
Голы: Козак, 54 – Кузык, 39
Предупреждение: Кожушко, 90
«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковский, Крушинский (Огиря, 75), Кушниренко – Макуана, Ариелсон (Шастал, 83), Янаков (Козак, 46).
«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник – Илич (Татарков, 62, 82), Бизимана – Д. Кузык (Близниченко, 81), Дебелко (Приходько, 61), Задерака – Кожушко (Устименко, 90+1).
Видеообзор матча
События матча
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