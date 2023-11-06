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Чемпионат Украины
Полесье
06.11.2023 15:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 19:40 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:50
582
0

Полесье – Кривбасс – 1:1. Ничья в битве лидеров. Видео голов, обзор

Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ

06 ноября 2023, 19:40 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:50
582
0
Полесье – Кривбасс – 1:1. Ничья в битве лидеров. Видео голов, обзор
УПЛ.

6 ноября состоялся матч лидеров чемпионата Украины по футболу. «Полесье» на домашнем поле поделило очки с криворожским «Кривбассом». На гол Дениса Кузыка в первом тайме хозяева ответили на 54-й минуте точным попаданием Артема Козака – 1:1.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Полесье» – «Кривбасс» - 1:1

Голы: Козак, 54 – Кузык, 39

Предупреждение: Кожушко, 90

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковский, Крушинский (Огиря, 75), Кушниренко – Макуана, Ариелсон (Шастал, 83), Янаков (Козак, 46).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник – Илич (Татарков, 62, 82), Бизимана – Д. Кузык (Близниченко, 81), Дебелко (Приходько, 61), Задерака – Кожушко (Устименко, 90+1).

Видеообзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Полесье).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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