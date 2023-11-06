6 ноября состоялся матч лидеров чемпионата Украины по футболу. «Полесье» на домашнем поле поделило очки с криворожским «Кривбассом». На гол Дениса Кузыка в первом тайме хозяева ответили на 54-й минуте точным попаданием Артема Козака – 1:1.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Полесье» – «Кривбасс» - 1:1

Голы: Козак, 54 – Кузык, 39

Предупреждение: Кожушко, 90

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковский, Крушинский (Огиря, 75), Кушниренко – Макуана, Ариелсон (Шастал, 83), Янаков (Козак, 46).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник – Илич (Татарков, 62, 82), Бизимана – Д. Кузык (Близниченко, 81), Дебелко (Приходько, 61), Задерака – Кожушко (Устименко, 90+1).

Видеообзор матча