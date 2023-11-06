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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «В первом тайме мы выглядели лучше»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 19:17 |
498
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «В первом тайме мы выглядели лучше»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Полесьем»

06 ноября 2023, 19:17 |
498
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «В первом тайме мы выглядели лучше»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Матч показал, что 2 команды, которые недавно вышли из первой лиги имеют амбиции, навязывают борьбу нашим грандам – «Динамо», «Шахтеру», «Днепру-1». Что мы, что «Полесье» наиграли на этот 1 балл.

В первом тайме мы выглядели лучше, во втором тайме провалили примерно минут 15. Затем перестроились и начали играть в то, что надо. Игра была равная. Было желание от обеих команд. Шли вперед, играли. Результат 1:1 – это тот счет, на который обе команды наиграли».

После 13 туров команда из Кривого Рога остается на 1-м месте в турнирной таблице. «Кривбасс» набрал 27 очков.

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Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс
Источник УПЛ-ТВ
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