Юрий ВЕРНИДУБ: «В первом тайме мы выглядели лучше»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Матч показал, что 2 команды, которые недавно вышли из первой лиги имеют амбиции, навязывают борьбу нашим грандам – «Динамо», «Шахтеру», «Днепру-1». Что мы, что «Полесье» наиграли на этот 1 балл.

В первом тайме мы выглядели лучше, во втором тайме провалили примерно минут 15. Затем перестроились и начали играть в то, что надо. Игра была равная. Было желание от обеих команд. Шли вперед, играли. Результат 1:1 – это тот счет, на который обе команды наиграли».

После 13 туров команда из Кривого Рога остается на 1-м месте в турнирной таблице. «Кривбасс» набрал 27 очков.