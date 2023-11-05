Интересно, когда был известен календарь игр украинской Премьер-Лиги сезона 2023-2024 годов, мог ли кто-то предположить, что в 13-м туре будут сразу два центральных матча? Причем не только этого тура, а и всего первого круга. Вряд ли. По поводу одного из них, классического «Динамо» - «Шахтер», все понятно. Здесь без вопросов. Но то, что дебютант высшего дивизиона «Полесье» и команда, которая завершила минувший сезон на 7-м месте «Кривбасс» к этому времени будут располагаться на двух верхних строчках турнирной таблицы, в это было поверить практически невозможно. Разве что можно было пофантазировать самым преданным болельщикам обоих клубов.

Полесье

Подопечные Юрия Калитвинцева в 12 матчах нынешнего сезона добились 8 побед. При этом в последних пяти поединках у них была беспроигрышная серия, в которой они набрали 13 очков. Под «горячую» руку «Полесья» уже попали такие клубы как «Динамо», «Заря», «Ворскла», «Александрия» и другие. Согласитесь, что такой график обычно бывает у команд, претендующих на самые высокие места, а не у дебютантов турнира.

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Обратим внимание также на то, что житомирские футболисты очень мало пропускают мячей в свои ворота. На данный момент их только 8 и это лучших показатель среди всех участников. Вот что значит удачно проведенная селекция и точечное укрепление позиций в период межсезонья. Прежде всего, речь идет об опытном голкипере Денисе Бойко, которого в свое время уже практически списали в «Динамо». Да и в линии обороны мы видим в основном зрелых игроков, таких как партнер Бойко по киевскому клубу Артем Шабанов, уже имеющие опыт выступления в Премьер-Лиге в составе других команд Сергей Чоботенко, Артем Смоляков, Евгений Морозко, чемпион страны в составе «Шахтера» бразилец Лукас Тейлор.

Когда надежна защита, то удачно все получается и в нападении. Особенно, когда на острие атаки есть такой форвард как Филипп Будковский, который, похоже, снова нашел свою команду и переживает свою вторую молодость. Жаль только, что он получил травму и в последних играх не мог помочь своим партнерам. В тоже время, если посмотреть по статистике, у «Полесья» забивают много футболистов и опасность для соперников исходит от каждого от них. К примеру, четыре гола в свой актив уже успел записать легионер из Конго Бени Макуана, по два раза забивали Богдан Кушниренко и Артем Козак, также отличались Дмитрий Шастал, Денис Янаков, Эмиль Мустафаев, Александр Назаренко, Василий Грицук, Артем Смоляков, Борис Крушинский, бразильский легионер Ариельсон.

Так что, в случае победы еще и в предстоящем матче, «Полесье» вполне может возглавить турнирную таблицу Премьер-Лиги, о чем ранее в клубе могли только мечтать.

Кривбасс

Криворожская команда также является настоящим открытием первого круга нынешнего чемпионата. Особенно, если посмотреть на турнирную таблицу Премьер-Лиги годичной давности. Ведь тогда «Кривбасс» находился в нижней части турнирной таблицы и, больше казалось, что будет бороться за выживание, чем за высокие места.

Но за этот период Юрий Вернидуб сумел проделать огромную работу и поднять команду в число ведущих украинского футбола. И, самое главное, у его подопечных уже нет боязни перед авторитетами. Они одинаково сильно могут провести матч как с командами из группы лидеров, так и со всеми остальными. Вспомним боевую ничью с «Шахтером» 3:3, а также разгромы «Колоса» 3:0, «Ворсклы» 4:1 и «Днепра-1» 3:0.

Правда, иногда случаются и неудачи, как это было, к примеру, в поединке 9-го тура с «Рухом» 1:3. Но в Кривом Роге уже научились делать правильные выводы и после того поражения «Кривбасс» выдал трехматчевую победную серию, взобравшись на самую вершину турнирной таблицы Премьер-Лиги. И теперь, при удачном стечении обстоятельств, криворожцы, как и «Полесье», могут претендовать на звание победителя первого круга элитного украинского дивизиона.

Статистика матчей

Так как «Полесье» является дебютантом Украинской Премьер-Лиги, то на таком высоком уровне соперники еще не встречались. А вот в первой лиге команды играли в Житомире чуть более двух лет назад. В первом круге сезона 2021-2022 годов «Кривбасс» в гостях одержал победу со счетом 2:1. У победителей забивали Хобленко и Приходько, а у проигравших отличился Козак.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Танковский, Крушинский, Янаков, Козак, Шастал, Макуана

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Хомченовский, Илич, Дебелко, Задерака, Кожушко

Прогноз на противостояние:

Матч лидеров чемпионата Украины не может быть не интересным. Команды постараются показать хороший футбол и сделают все возможное, чтобы победить. Учитывая, что в Житомире «Полесье» редко теряет очки, поставим на то, что выиграют хозяева поля со счетом 2:1.

6 ноября, понедельник