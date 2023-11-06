В понедельник, 6-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:00.

Битва неожиданных лидеров чемпионской гонки, и этим все сказано. Конечно, грустно, что она будет проходить в разгар рабочего дня, но градус противостояния это не уменьшит. «Полесье» много говорило о том, что хочет бороться за еврокубки, поэтому сейчас будет очередной раз подтверждать свои амбиции на действительно сильном сопернике. И, естественно, очередной экзамен для команды Юрия Вернидуба, которые подобные испытания не очень-то и любит, но с «Днепром-1» в прошлом туре разделалась эффектно (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.