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Полесье
06.11.2023 15:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 00:26 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:32
42
0

Полесье – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

06 ноября 2023, 00:26 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:32
42
0
Полесье – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В понедельник, 6-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:00.

Битва неожиданных лидеров чемпионской гонки, и этим все сказано. Конечно, грустно, что она будет проходить в разгар рабочего дня, но градус противостояния это не уменьшит. «Полесье» много говорило о том, что хочет бороться за еврокубки, поэтому сейчас будет очередной раз подтверждать свои амбиции на действительно сильном сопернике. И, естественно, очередной экзамен для команды Юрия Вернидуба, которые подобные испытания не очень-то и любит, но с «Днепром-1» в прошлом туре разделалась эффектно (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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