Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча

6 ноября состоялся заключительный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играл с «Челси».

Пропустив первыми, синие одержали волевую победу со счетом 4:1. Хозяева поля играли в двойном меньшинстве – на 33-й минуте был удален Кристиан Ромеро, а на 55-й – второй горчичник получил Дестини Удоджи.

На гол Деяна Кулушевски в дебюте матча гости ответили 4 голами. Коул Палмер сравнял счет с пенальти. А в конце матча бенефис устроил Николас Джексон, оформив хет-трик в последние 15 минут игры и в компенсированное время.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на замену на 58-й минуте матча (при счете 1:1). На 89-й минуте вингер получил желтую карточку

«Челси», набрав 15 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

Лидеры АПЛ: Манчестер Сити (27), Тоттенхэм (26), Ливерпуль, Арсенал (по 24), Астон Вилла (22), Ньюкасл (20), Брайтон, МЮ (по 18)

АПЛ. 11-й тур, 6 ноября

Тоттенхэм – Челси – 1:4

Голы: Кулушевски, 6 – Палмер, 35 (пен), Джексон, 75, 90+4, 90+8

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Хейбьерг, 45), Удоджи, Мэддисон (Эмерсон, 45), Биссума, Кулушевски (Скипп, 61), Сарр (Бентанкур, 61), Сон Хын Мин, Джонсон (Дайер, 34).

Челси: Санчес, Джеймс (Гюсто, 77), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл (Кукурелья, 46), Галлахер, Фернандес (Мудрик, 58), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Угочукву, 90), Джексон.

Предупреждения: Удоджи (18), Джексон (45), Сарр (45), Колуилл (45), Гюсто (86), Мудрик (89), Угочукву (90+4).

Удаления: Ромеро (33), Удоджи (55).

Турнирная таблица

Фотогалерея матча