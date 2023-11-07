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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.11.2023 22:00 – FT 1 : 4
Челси
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Англия
07 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 07 ноября 2023, 00:37
1160
9

Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча

Украинский хавбек вышел на замену на 58-й минуте матча 11-го тура АПЛ

07 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 07 ноября 2023, 00:37
1160
9
Челси одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Мудрик сыграл треть матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

6 ноября состоялся заключительный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играл с «Челси».

Пропустив первыми, синие одержали волевую победу со счетом 4:1. Хозяева поля играли в двойном меньшинстве – на 33-й минуте был удален Кристиан Ромеро, а на 55-й – второй горчичник получил Дестини Удоджи.

На гол Деяна Кулушевски в дебюте матча гости ответили 4 голами. Коул Палмер сравнял счет с пенальти. А в конце матча бенефис устроил Николас Джексон, оформив хет-трик в последние 15 минут игры и в компенсированное время.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на замену на 58-й минуте матча (при счете 1:1). На 89-й минуте вингер получил желтую карточку

«Челси», набрав 15 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

Лидеры АПЛ: Манчестер Сити (27), Тоттенхэм (26), Ливерпуль, Арсенал (по 24), Астон Вилла (22), Ньюкасл (20), Брайтон, МЮ (по 18)

АПЛ. 11-й тур, 6 ноября

Тоттенхэм – Челси – 1:4

Голы: Кулушевски, 6 – Палмер, 35 (пен), Джексон, 75, 90+4, 90+8

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен (Хейбьерг, 45), Удоджи, Мэддисон (Эмерсон, 45), Биссума, Кулушевски (Скипп, 61), Сарр (Бентанкур, 61), Сон Хын Мин, Джонсон (Дайер, 34).

Челси: Санчес, Джеймс (Гюсто, 77), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл (Кукурелья, 46), Галлахер, Фернандес (Мудрик, 58), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Угочукву, 90), Джексон.

Предупреждения: Удоджи (18), Джексон (45), Сарр (45), Колуилл (45), Гюсто (86), Мудрик (89), Угочукву (90+4).

Удаления: Ромеро (33), Удоджи (55).

Турнирная таблица

Фотогалерея матча

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Тоттенхэм - Челси Деян Кулушевски Коул Палмер Николас Джексон Дестини Удоджи хет-трик
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Nordenus
Хочется поаплодировать ТТХ! Вдевятером играли очень высоко, буквально возле центра поля, и это было достойно! Такой победе Челси особо не порадуешься. Джексон халявный хет-трик оформил. Мудрик плохо вошел в матч, но он после травмы, может поэтому
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+4
pol-55
Після *дурачка* від Тотема,Челсі почав битву (мабуть за Почеттіно),але *приобретение*Конте зіпсувало гру,взагалі то  Ромеро на картки *жадний* часто,взагалі то для Тотема там той гол краще був би чистим,щоб там ВАР не шастало і не найшла б порушення на червону,а взагалі  то за такої тактики в 2му таймі(всі на центральній лінії)там мало бути голів більша торба.нуу і на кінець за Мудрика аж мені чомусь стало соромно.
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+1
pytlak1990
Незрозуміло чому вони так грали високо? У дев'ятьох сіли б у глухий захист, Челсі було би важче забити)
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+1
Vladimir Shevchenko
Мудрик сыграл очень плохо, но матч пррросто капец какой напряженный для футболистов, так что это ему минусом лучше не засчитывать, там многие плужили на нервах. Для мудрика это вообще мегаопыт, стадион и бооещики петухов просто ебанутые)))
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+1
luceorius
 Перша поразка в сезоні, але яка! Це може надовго вибити команду з колії.
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0
😸
Кумедний видався матч.
У нашої "звєзди" був шанс покращити своє становище, але цей кадр навіть їм не зміг скористатися. Зато заробив гірчичника, це теж досягнення, краще посидів на лавці і не позорився у сьогодняшньому матчі.
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-1
Ярослав 999
Найкращий матч року
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-2
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Lesovij7
Мудрик сплошной брак
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-3
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