6 ноября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Челси». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда продолжает укрепляться в статусе главной сенсации нынешнего сезона как минимум английского футбола. В прошлом туре было взято очередную победу. Не самую простую, помог автогол Уорда, с которого и открыли счет. Но, с другой стороны, отметился очередным мячом нынешний капитан шпор, Сон, а Кристал Пэлас свел к минимальным 1-2 только на 4-й добавленной минуте. Таким образом, сейчас, после 10 матчей, у подопечных Постекоглу 8 побед и 26 очков. Совсем иные были настроения в момент, когда приходил Эндж: проваленный прошлый сезон, когда после 4-го места финишировали за пределы еврокубков, уход многолетнего лидера и самого опасного футболиста у чужих ворот, Кейна. Теперь же, когда четверть сезона позади, можно потихоньку начать говорить и об итоговом первенстве и взятии долгожданного титула.

Челси

Клуб провалил прошлый сезон так, что даже неудачи Тоттенхэма меркнут. Выбросив десятки и сотни миллионов, в итоге гранд закончил за пределами верхней половины турнирной таблицы. Выводы вроде бы сделаны: позвали на тренерский пост как раз экс-менеджера шпор, Почеттино. Но и у Маурисио не все получается. Был неплохой отрезок в середине осени, когда сначала в Кубке Лиги прошли Брайтон, а потом на выезде справились с Фулхэмом и Бернли на выезде. Можно занести и ничью с Арсеналом, но там сопернику позволили в концовке отыграть 2 мяча. А потом и вовсе проиграли Брентфорду 0-2. Да, дальше были 2 сухих мяча Блэкберну, но в Кубке Лиги Англии.

Статистика личных встреч

У Челси была серия из 12 очных поединков без поражений. Но в феврале Хотспурс оформили 2-0 в свою пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют Хотспурс, пусть и не безоговорочно. С учетом формы команд, Сон и компания должны выигрывать у своего бывшего менеджера дома (коэффициент - 2,21).