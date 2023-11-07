Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОЧЕТТИНО: «Это Тоттенхэм, и от этого он не является чем-то особенным»
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.11.2023 22:00 – FT 1 : 4
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 ноября 2023, 03:45 | Обновлено 07 ноября 2023, 03:58
225
0

ПОЧЕТТИНО: «Это Тоттенхэм, и от этого он не является чем-то особенным»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в 11-м туре АПЛ

07 ноября 2023, 03:45 | Обновлено 07 ноября 2023, 03:58
225
0
ПОЧЕТТИНО: «Это Тоттенхэм, и от этого он не является чем-то особенным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пенсионеров».

Главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:

«Это футбол. Мы победили и заслужили это. Технология существует, и нам нужно ее принять. На поле происходит много вещей, и вам нужно все проверять и проверять».

Посмотрите на игру между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», «Тоттенхэм» победил на последней минуте. Я думаю, мы заслуживаем этой похвалы. «Тоттенхэм» играет фантастически, но сегодня, я думаю, мы были лучшей командой.

Хет-трик Джексона? Это потрясающе для него и очень важно для укрепления уверенности.

Я думаю, что в итоге со счетом 4:1 мы заслужили победу и три очка, и это действительно важно, потому что нам предстоит очень важная игра с «Манчестер Сити».

С самого начала было ясно, что у нас не было всей команды. Нам нужно набрать этот импульс, и в воскресенье у нас есть еще одна возможность показать, что мы в хорошей форме.

Думаю, мы сыграли на 22 минуты больше, чем планировали изначально. Это была потрясающая игра, и мы встретились с командой, которая была полностью уверена в себе.

Нам нужно было поднять уверенность, и для нас это была важная победа. Нам пришлось анализировать игру по-разному, но мы заставили их ошибаться, и команда показала хороший характер. Мы выиграли игру и добились того, чего хотели.

Честно говоря, нам было очень тяжело в дебюте, и мы начали не очень хорошо. Думаю, нам было сложно контролировать игру, пространство в штрафной и ворота в целом. Мы допустили слишком много ошибок во владении мячом, и «Тоттенхэм» начал игру с полной энергией. После того, как мы пропустили, команда начала играть и играла с большей свободой. Мы не показали своего качества в первые 10-15 минут матча.

Линия защиты «Тоттенхэма» была очень высокой, и мы начали строиться сзади. Нам не хватило терпения, чтобы переместить мяч с одной стороны на другую и найти мяч. В нужный момент мы все-таки попали в свободное пространство, но были разочарованы в перерыве из-за того, что не открыли пространство, которое дал нам «Тоттенхэм». Мы не нашли подходящего момента, чтобы завершить игру, потому что линия защиты была очень высокой. Самое главное для нас – это три очка.

Высокая линия обороны «Тоттенхэма»? Послушайте, когда вы находитесь на вершине таблицы, вы можете попробовать все. Когда есть уверенность, вы пробуете это.

Я так счастлив, потому что три очка очень много значат для нас. Мы находимся в ситуации, когда нам нужно набирать очки. Я рад вернуться и увидеть людей, которых я не доучил. Для меня важнее всего победа. Это «Тоттенхэм», и от этого он не является чем-то особенным».

По теме:
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ДЖЕКСОН: Счастлив, что сделал первый хет-трик в крупнейшем клубе мира
ПОСТЕКОГЛУ: «Утопии, где нет неправильных решений в игре, никогда не будет»
Маурисио Почеттино пресс-конференция Челси Тоттенхэм Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
Теннис | 06 ноября 2023, 06:21 4
ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте
ВИДЕО. И кто тут первая ракетка? Как Свентек размазала Соболенко на корте

Ига обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA в Канкуне

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Кривбасс
Футбол | 06 ноября 2023, 06:45 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Кривбасс

В Житомире на стадионе «Центральный» состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги

Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
Футбол | 06.11.2023, 23:39
Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
Эмполи с Коваленко проиграл Фрозиноне, Торино победил Сассуоло
Футбол | 07.11.2023, 00:12
Эмполи с Коваленко проиграл Фрозиноне, Торино победил Сассуоло
Эмполи с Коваленко проиграл Фрозиноне, Торино победил Сассуоло
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
Футбол | 06.11.2023, 06:00
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плохая новость из Турции для женской сборной Украины
Плохая новость из Турции для женской сборной Украины
05.11.2023, 08:34
Баскетбол
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
05.11.2023, 15:26
Футбол
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
ВИДЕО. Супергол Гуцуляка отменили после самого длительного просмотра VAR
06.11.2023, 20:10 2
Футбол
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
05.11.2023, 19:15 27
Футбол
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
«Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
05.11.2023, 16:16 14
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 1
Бокс
Ученик Гвардиолы установил исторический антирекорд АПЛ
Ученик Гвардиолы установил исторический антирекорд АПЛ
05.11.2023, 06:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем