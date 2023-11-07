ПОЧЕТТИНО: «Это Тоттенхэм, и от этого он не является чем-то особенным»

6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пенсионеров».

Главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своих подопечных:

«Это футбол. Мы победили и заслужили это. Технология существует, и нам нужно ее принять. На поле происходит много вещей, и вам нужно все проверять и проверять».

Посмотрите на игру между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», «Тоттенхэм» победил на последней минуте. Я думаю, мы заслуживаем этой похвалы. «Тоттенхэм» играет фантастически, но сегодня, я думаю, мы были лучшей командой.

Хет-трик Джексона? Это потрясающе для него и очень важно для укрепления уверенности.

Я думаю, что в итоге со счетом 4:1 мы заслужили победу и три очка, и это действительно важно, потому что нам предстоит очень важная игра с «Манчестер Сити».

С самого начала было ясно, что у нас не было всей команды. Нам нужно набрать этот импульс, и в воскресенье у нас есть еще одна возможность показать, что мы в хорошей форме.

Думаю, мы сыграли на 22 минуты больше, чем планировали изначально. Это была потрясающая игра, и мы встретились с командой, которая была полностью уверена в себе.

Нам нужно было поднять уверенность, и для нас это была важная победа. Нам пришлось анализировать игру по-разному, но мы заставили их ошибаться, и команда показала хороший характер. Мы выиграли игру и добились того, чего хотели.

Честно говоря, нам было очень тяжело в дебюте, и мы начали не очень хорошо. Думаю, нам было сложно контролировать игру, пространство в штрафной и ворота в целом. Мы допустили слишком много ошибок во владении мячом, и «Тоттенхэм» начал игру с полной энергией. После того, как мы пропустили, команда начала играть и играла с большей свободой. Мы не показали своего качества в первые 10-15 минут матча.

Линия защиты «Тоттенхэма» была очень высокой, и мы начали строиться сзади. Нам не хватило терпения, чтобы переместить мяч с одной стороны на другую и найти мяч. В нужный момент мы все-таки попали в свободное пространство, но были разочарованы в перерыве из-за того, что не открыли пространство, которое дал нам «Тоттенхэм». Мы не нашли подходящего момента, чтобы завершить игру, потому что линия защиты была очень высокой. Самое главное для нас – это три очка.

Высокая линия обороны «Тоттенхэма»? Послушайте, когда вы находитесь на вершине таблицы, вы можете попробовать все. Когда есть уверенность, вы пробуете это.

Я так счастлив, потому что три очка очень много значат для нас. Мы находимся в ситуации, когда нам нужно набирать очки. Я рад вернуться и увидеть людей, которых я не доучил. Для меня важнее всего победа. Это «Тоттенхэм», и от этого он не является чем-то особенным».