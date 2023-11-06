Тоттенхэм – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 22:00 по Киеву матч АПЛ
6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован в 22:00 по киевскому времени.
«Шпоры» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Челси» идет 13-м с 12-ю баллами в активе.
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин
Украинский журналист – о трансферной политике киевлян
Головне щоб тепер ці "сині" не про#бали своє щастя
А ставка ТТХ ітб 1.5
Гадаю або 3:0 або 2:2.