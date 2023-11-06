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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.11.2023 22:00 – перерыв 1 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:05
6032
15

Тоттенхэм – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября в 22:00 по Киеву матч АПЛ

06 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:05
6032
15
Тоттенхэм – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Челси

6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован в 22:00 по киевскому времени.

«Шпоры» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Челси» идет 13-м с 12-ю баллами в активе.

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм - Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Тоттенхэм Челси Английская Премьер-лига смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Тоттенхэм - Челси
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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easterly
Чи не вперше буду вболіватиза членсі, аби хоч нічія, на крайняк
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+5
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easterly
Ну що - ттчмошнікі, бумеранг прилетів?))) Це вам за Ліверпуль
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+3
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NoMad
Де там iржавi, якi з пiною у рота доказували, що якщо спочатку грати в м'яч, то це не фол i не червона, коли рахицький фолив 🤡 перегляньте пенальтi в ворота Тоттенгему 🤡
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+2
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GloryUkraine
 Суддя намутив в першому таймі. Якщо так буде судити і в другому, то кінцівка матчу буде на заздрість ММА.
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+1
🔱Avtoigor🔱
Я бачу тут вболівальників Ліверпуля 
Головне щоб тепер ці "сині" не про#бали своє щастя
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Шевченко
Фаны ливерВара, как там вы вчера с Лутоном сыграли, не напомните?))) 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
🔱Avtoigor🔱
Ох в мене чуйка, що ще будуть червоні
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0
🔱Avtoigor🔱
Треба добивати пораненого звіра. Якщо не виграють сьогодні, то синяки точно безнадійні, вже навіть у більшості.
Ответить
0
🔱Avtoigor🔱
За 5 хвилин вже гол
Ответить
0
NoMad
Шо там майбутнiй володар ЗМ, феєрить?) 
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-1
Remark
Тут скоріш за все ОЗ в першому - це прогноз. 
А ставка ТТХ ітб 1.5
Гадаю або 3:0 або 2:2.
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-2
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