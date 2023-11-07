6 ноября состоялся заключительный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играл с «Челси».

Пропустив первыми, синие одержали волевую победу со счетом 4:1. Хозяева поля играли в двойном меньшинстве – на 33-й минуте был удален Кристиан Ромеро, а на 55-й – второй горчичник получил Дестини Удоджи.

На гол Деяна Кулушевски в дебюте матча гости ответили 4 голами. Коул Палмер сравнял счет с пенальти. А в конце матча бенефис устроил Николас Джексон, оформив хет-трик в последние 15 минут игры и в компенсированное время.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на замену на 58-й минуте матча (при счете 1:1). На 89-й минуте вингер получил желтую карточку.

«Челси», набрав 15 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

АПЛ. 11-й тур, 6 ноября

Тоттенхэм – Челси – 1:4

Голы: Кулушевски, 6 – Палмер, 35 (пен), Джексон, 75, 90+4, 90+8

Видеообзор матча