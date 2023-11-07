Тоттенхэм – Челси – 1:4. Мудрик и разгром девятерых. Видео голов и обзор
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6 ноября состоялся заключительный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играл с «Челси».
Пропустив первыми, синие одержали волевую победу со счетом 4:1. Хозяева поля играли в двойном меньшинстве – на 33-й минуте был удален Кристиан Ромеро, а на 55-й – второй горчичник получил Дестини Удоджи.
На гол Деяна Кулушевски в дебюте матча гости ответили 4 голами. Коул Палмер сравнял счет с пенальти. А в конце матча бенефис устроил Николас Джексон, оформив хет-трик в последние 15 минут игры и в компенсированное время.
Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на замену на 58-й минуте матча (при счете 1:1). На 89-й минуте вингер получил желтую карточку.
«Челси», набрав 15 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
АПЛ. 11-й тур, 6 ноября
Тоттенхэм – Челси – 1:4
Голы: Кулушевски, 6 – Палмер, 35 (пен), Джексон, 75, 90+4, 90+8
Видеообзор матча
События матча
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