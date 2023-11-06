Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»
Тренер сборной Украины – о предстоящем контрольном матче
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал предстоящий контрольный матч против «Лехии» (16 ноября):
– Ожидать ли каких-то сюрпризов от списка?
– Для кого-то это сюрпризы, но я всегда говорю, если мы кого-то вызываем – значит они заслужили этот вызов. Они своей игрой этого заслуживают.
– Цыганков сейчас вернулся после травмы...
– Ну мы надеемся, что он вернется в форму. Есть некоторые повреждения у игроков, но считаю, что к играм сборной все будут готовы.
– Нужен ли сейчас спарринг?
– Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру.
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