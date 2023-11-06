Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал предстоящий контрольный матч против «Лехии» (16 ноября):

– Ожидать ли каких-то сюрпризов от списка?

– Для кого-то это сюрпризы, но я всегда говорю, если мы кого-то вызываем – значит они заслужили этот вызов. Они своей игрой этого заслуживают.

– Цыганков сейчас вернулся после травмы...

– Ну мы надеемся, что он вернется в форму. Есть некоторые повреждения у игроков, но считаю, что к играм сборной все будут готовы.

– Нужен ли сейчас спарринг?

– Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру.