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  4. Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»
Сборная УКРАИНЫ
06 ноября 2023, 16:40 |
816
2

Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»

Тренер сборной Украины – о предстоящем контрольном матче

06 ноября 2023, 16:40 |
816
2
Сергей РЕБРОВ: «Спарринг с Лехией нам не нужен, но мы должны играть»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал предстоящий контрольный матч против «Лехии» (16 ноября):

– Ожидать ли каких-то сюрпризов от списка?
– Для кого-то это сюрпризы, но я всегда говорю, если мы кого-то вызываем – значит они заслужили этот вызов. Они своей игрой этого заслуживают.

– Цыганков сейчас вернулся после травмы...
– Ну мы надеемся, что он вернется в форму. Есть некоторые повреждения у игроков, но считаю, что к играм сборной все будут готовы.

– Нужен ли сейчас спарринг?
– Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу товарищеские матчи Лехия Гданьск
Источник ВЗбирна
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Болела
Ну, можна резерв відкатати.
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+2
Lesovij7
А почему с Лехией? Что совсем нет с кем играть?
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0
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