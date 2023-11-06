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Сборная УКРАИНЫ
06 ноября 2023, 15:01 |
699
2

Сборная Украины проведет контрольный матч с польским клубом

Команда Сергея Реброва сыграет с «Лехией» из Гданьска

06 ноября 2023, 15:01 |
699
2
Сборная Украины проведет контрольный матч с польским клубом
УАФ

Сборная Украины в ноябре проведет контрольный матч против польской «Лехии» из города Гданьск. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. Идея провести матч возникла в результате договоренности главных тренеров команд – Сергея Реброва и Шимона Грабовски.

Матч состоится в Гданьске, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор. 20 ноября в Леверкузене сборной Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.

Напомним, за «Лехию» выступает украинский полузащитник Максим Хлань. Вчера он забил свой второй гол за польский клуб.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Лехия Гданьск товарищеские матчи Евро-2024
Источник Игорь Бурбас
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