Сборная Украины проведет контрольный матч с польским клубом

Сборная Украины в ноябре проведет контрольный матч против польской «Лехии» из города Гданьск. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. Идея провести матч возникла в результате договоренности главных тренеров команд – Сергея Реброва и Шимона Грабовски.

Матч состоится в Гданьске, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор. 20 ноября в Леверкузене сборной Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.

Напомним, за «Лехию» выступает украинский полузащитник Максим Хлань. Вчера он забил свой второй гол за польский клуб.