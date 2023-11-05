ВИДЕО. Максим Хлань забил второй гол за Лехию из Гданська
Украинец отличился в матче 14-го тура второго дивизиона чемпионата Польши
5 ноября состоялся матч 14-го тура второго дивизиона чемпионата Польши между командами «Тыхы» и «Лехия» Гданьск (1:3).
Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+1 минуте.
На 24-й минуте Хлань открыл счет в матче, сделав вклад в победу. Это его второй гол за польскую команду в 6 матчах чемпионата.
20-летний Хлань присоединился к клубу из Гданьска в сентябре, перейдя на правах свободного агента после расторжения контракта с «Зарей».
«Лехия» Гданьск набрала 25 очков и делит 3-е место во втором дивизионе. Столько же баллов имеют «Гурник» Ленчна и «Тыхы» (по 25). Впереди идут «Одра» Ополе (27) и «Арка» Гдыня (26).
ВИДЕО в Telegram: Максим Хлань забил за Лехию в чемпионате Польши
Wpadł w pole karne, poprzekładał obrońców i... umieścił piłkę w siatce 😎⚽— Polsat Sport (@polsatsport) November 5, 2023
📺 Polsat Sport 📲 Polsat Box Go#TYCLGD pic.twitter.com/xU3pFZsSeF
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