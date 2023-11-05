ВИДЕО. Максим Хлань забил второй гол за Лехию из Гданська

5 ноября состоялся матч 14-го тура второго дивизиона чемпионата Польши между командами «Тыхы» и «Лехия» Гданьск (1:3).

Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+1 минуте.

На 24-й минуте Хлань открыл счет в матче, сделав вклад в победу. Это его второй гол за польскую команду в 6 матчах чемпионата.

20-летний Хлань присоединился к клубу из Гданьска в сентябре, перейдя на правах свободного агента после расторжения контракта с «Зарей».

«Лехия» Гданьск набрала 25 очков и делит 3-е место во втором дивизионе. Столько же баллов имеют «Гурник» Ленчна и «Тыхы» (по 25). Впереди идут «Одра» Ополе (27) и «Арка» Гдыня (26).

ВИДЕО в Telegram: Максим Хлань забил за Лехию в чемпионате Польши